Unternehmen fürchten Stellenverluste bei Gas-Lieferstopp Stand: 29.04.2022 08:38 Uhr Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hat untersucht, wie sich ein möglicher Gaslieferstopp auf die Wirtschaft auswirken würde. Die Unternehmerverbände Niedersachsen sind besorgt.

Sollte Russland kein Gas mehr an die Europäische Union liefern, könnten die Lieferungen kurzfristig nicht vollständig ersetzt werden, heißt es vom IWH. Dadurch würden die Gaspreise nochmals stark steigen. Besonders hart wäre laut der Studie der Süden Deutschlands betroffen, aber auch in Niedersachsen könnte das Bruttoinlandsprodukt laut der Prognose um 6,6 Prozent einbrechen. Rechnerisch könnten landesweit fast 240.000 Arbeitsplätze wegfallen. Allein in der Region Hannover stünden rund 40.000 Stellen auf dem Spiel. Wirtschaftlich würde es besonders die wichtigen Industrie-Standorte Wolfsburg, Salzgitter und Emden treffen.

Angst vor Produktionsausfällen in Europa

Aber auch der Dienstleistungssektor und Handel wären betroffen, weil die Lieferketten nicht mehr funktionieren. Laut Benedikt Hüppe, Energieexperte der Unternehmverbände Niedersachsen, wirkt sich zusätzlich die Corona-Pandemie noch immer auf die weltweiten Lieferketten aus. Ein Gas-Lieferstopp würde "zu unglaublichen Verwerfungen führen", fürchtet er. In Europa wären die Auswirkungen seiner Ansicht nach besonders heftig und die Unternehmen würden nicht mehr produktionsfähig sein. Am Ende könnte es aus Hüppes Sicht dazu führen, dass viele Produkte nicht mehr in der EU hergestellt werden können. Dann müsste vieles aus anderen Ländern eingekauft werden - und würde teurer werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.04.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Konjunktur Erdgas Energie