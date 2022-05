"Uns gehört die Straße": Kinder-Fahrraddemos in Niedersachsen Stand: 12.05.2022 13:48 Uhr Am 14. und 15. Mai finden in insgesamt 15 Ländern Fahrraddemos für kinder- und fahrradfreundliche Orte statt - auch in Deutschland. Allein in Niedersachsen sind acht verschiedene Aktionen geplant.

Das "Kidical Mass Aktionsbündnis" ruft dabei Kinder und ihre Familien auf, die Forderung nach einem kinderfreundlichen Straßenverkehrsrecht zu unterstützen. Die Organisatoren wollen erreichen, dass sich Kinder und Jugendliche sicher und selbstständig mit dem Fahrrad und zu Fuß bewegen können. Das aktuelle Straßenverkehrsrecht verhindere dies jedoch, weil es das Auto bevorzuge: "Wir brauchen ein Straßenverkehrsrecht, bei dem die ungeschützten Verkehrsteilnehmerinnen Vorfahrt haben - vor allem die Kinder", so Simone Kraus von Kidical Mass. Alle Veranstaltungsorte in Niedersachsen sind auf der Homepage des Bündnisses zu finden.

Die Forderungen des Bündnisses

Das Kidical Mass-Aktionsbündnis fordert, ein neues Straßenverkehrsrecht müsse die Schutzbedürftigkeit von Kindern in den Mittelpunkt stellen und "Vision Zero", also null Verkehrstote und Schwerverletzte, zum Ziel haben. Es müsse dabei die selbständige und sichere Mobilität der Kinder ermöglichen - auf dem Weg zur Schule, zu Freundinnen und Freunden, zum Sportverein oder Spielplatz. Städte und Gemeinden sollten den Forderungen zufolge deshalb die Freiheit erhalten, kinder- und fahrradfreundliche Maßnahmen nicht nur an einzelnen Gefahrenstellen umzusetzen, sondern im gesamten Stadtgebiet. Das umfasse unter anderem:

Geschützte oder baulich getrennte, breite Radwege an Hauptverkehrsstraßen und Landstraßen sowie geschützte Kreuzungen (nach niederländischem Vorbild)

Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen innerorts

Schulstraßen und Zonen ohne Autoverkehr (temporäre Kfz-Durchfahrtverbote)

Fahrradstraßen und Fahrradzonen als flächendeckendes Netz und Grundlage für ein sicheres Schulwegenetz

Straßen ohne Durchgangsverkehr in Wohngebieten.

Eine weltweite Bewegung

Kidical Mass ist eine weltweite Bewegung, seit 2017 gibt es sie auch in Deutschland. Zu dem Aktionsbündnis gehören mehr als 250 lokale Organisationen und Initiativen. Unterstützt wird es unter anderem auch vom ADFC, dem Deutschen Kinderhilfswerk, Greenpeace und Pro Velo.

