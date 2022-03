Ukraine: Friedensmärsche in Georgsmarienhütte und Sittensen Stand: 18.03.2022 15:30 Uhr Schülerinnen und Schüler mehrerer Schulen in Niedersachsen haben am Freitagvormittag gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert.

In Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) gingen laut Polizeiangaben rund 2.200 Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße. Es beteiligten sich Schüler und Lehrkräfte von vier Schulen. Sie forderten ein Ende des Krieges und intensivere Friedensverhandlungen. Syrischstämmige Schüler hätten von ihren Erlebnissen in ihrem Heimatland berichtet. Schüler der Realschule ließen nach Angaben der Schulleitung Friedenstauben steigen.

Sittensen: Lehrkräfte und Bürger demonstrieren spontan mit

In Sittensen (Landkreis Rotenburg) beteiligten sich am Freitag rund 1.200 Schülerinnen und Schüler an einem Friedensmarsch. Auch sie protestierten damit gegen den Krieg in der Ukraine. Den Protestierenden hätten sich neben Lehrkräften auch spontan einige Bürger aus dem Ort angeschlossen, sagte ein Sprecher der Polizei Rotenburg.

Weitere Informationen 2.000 Schüler demonstrieren in Nordhorn für den Frieden Der Protest wurde von drei Schulen organisiert. Schülervertreter hielten Reden gegen den Krieg in der Ukraine. (11.03.22) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.03.2022 | 13:30 Uhr