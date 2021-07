Spontane Impfung gegen Corona: Ansturm in Bramsche Stand: 02.07.2021 13:04 Uhr Eine Impfaktion auf dem Bramscher Wochenmarkt hat am Freitag in der Bevölkerung große Resonanz gefunden. Dort konnte sich jeder ab zwölf Jahren ohne Voranmeldung impfen lassen.

Bereits um 7 Uhr - eine Stunde, bevor das Impfzelt öffnete - bildete sich eine Schlange, die sich ein paar hundert Meter quer über den Wochenmarkt und um mehrere Häuserecken zog, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Die Menschen kamen nicht nur aus Bramsche selbst, sondern auch aus den umliegenden Orten im Osnabrücker Land.

Stiko ändert Empfehlung für Zweitimpfung

Der Grund für viele: Sie wurden bereits mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft. Eigentlich sollten sie in den nächsten Wochen ihre zweite AstraZeneca-Spritze bekommen. Weil die Ständige Impfkommission (Stiko) seit Donnerstag aber Biontech oder Moderna für die zweite Impfung empfiehlt, sind etliche Impfwillige nach Bramsche gekommen.

Weitere Informationen Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung Wer? Wann? Wie? Wo? Womit? NDR.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Impfung gegen das Coronavirus. mehr

Zunächst 600 Dosen verfügbar

Für andere Impfwillige war es ein bequemer Termin für die erste Dosis, quasi direkt vor der eigenen Haustür. Trotzdem waren die Verantwortlichen vor Ort überrascht von dem Ansturm, sagte Bürgermeister Heiner Pahlmann (SPD). Als der Termin auf dem Wochenmarkt in Bramsche geplant wurde, sei noch nicht abzusehen gewesen, dass auch viele Menschen für eine zweite Impfung kommen könnten. Es sei aber gut, dass sich die Information so schnell herumgesprochen habe. 600 Dosen des Herstellers Biontech standen zunächst zur Verfügung.

Wartelisten in Impfzentren abgearbeitet

Der Landkreis hatte sich nach eigenen Angaben zu der Aktion entschlossen, weil die Wartelisten der Impfzentren in der Region bereits abgearbeitet worden seien. "Wir versuchen dahin zu gehen, wo möglichst viele Menschen sind", sagte ein Sprecher. Auch in der Nähe eines Supermarktes und an einem Gymnasium seien solche Impfaktionen vorgesehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.07.2021 | 12:00 Uhr