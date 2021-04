Sollen Geimpfte wieder mehr Rechte kriegen? Weil ist dagegen Stand: 26.04.2021 21:29 Uhr Nach dem Impf-Gipfel von Bund und Ländern hat sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil gegen eine schnelle Rücknahme von Corona-Beschränkungen für bereits Geimpfte ausgesprochen.

Zwar seien vollständig geimpfte Menschen zwei Wochen nach der zweiten Impfung nicht nur selbst vor einer Infektion geschützt, von ihnen gehe dann auch so gut wie keine Ansteckungsgefahr für ihre Mitmenschen mehr aus, sagte der SPD-Politiker am Montagabend mit Verweis auf Erkenntnisse des Robert-Koch-Instituts (RKI). Aber: "Solange wir noch nicht allen Menschen ein Impfangebot machen können, sollten wir eine unterschiedliche Behandlung von geimpften und noch nicht geimpften Menschen so weit wie möglich vermeiden", sagte Weil. Stattdessen sollten geimpfte Menschen mindestens so viele Rechte haben wie negativ-getestete Menschen -beispielsweise bei der Einreise, dem Friseurbesuch oder anderen Anlässen.

Weitere Informationen Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Impfung Wer? Wann? Wie? Wo? Womit? NDR.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Impfung gegen das Coronavirus. mehr

Weil: Keine Priorisierung mehr ab Juni

Außerdem plädierte Weil für die derzeit gültige Impfpriorisierung, nachdem zuletzt immer häufiger die Forderung nach eine möglichst raschen Aufhebung der Priorisierungen nach Alter, gefährdeten Berufen und Vorerkrankungen aufkam. "Wie vieles andere auch, hängt die Aufhebung der Impfpriorisierung ab von der Menge an Impfstoff, die zur Verfügung stehen wird. Ich bin aber zuversichtlich, dass eine Aufgabe der Priorisierungen Anfang Juni möglich sein wird."

Noch nicht genug Impfstoff für alle da

Nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsministeriums haben bislang knapp ein Viertel der Menschen im Land eine Erstimpfung erhalten. Derzeit werden Personen aus der Priorisierungsgruppe 2 geimpft. Seit Montag können nun auch die Über-60-Jährigen aus der Gruppe 3 Impftermine machen. Ministerin Daniela Behrens (SPD) sprach sich am Montag ebenfalls für die Beibehaltung der Priorisierungen aus. Denn es gebe zwar inzwischen mehr Impfstoff als zu Beginn des Jahres, aber immer noch nicht genug, um alle impfen zu können, die das möchten, so die Ministerin.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 26.04.2021 | 19:30 Uhr