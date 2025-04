Stand: 29.04.2025 15:00 Uhr Problem-Immobilie in Göttingen: Halter von Schrottautos ermittelt

Die Stadt Göttingen geht gegen Schrottautos auf dem Gelände des maroden Wohnkomplexes in der Groner Landstraße vor. Bei einem Besuch vor Ort hätten städtische Mitarbeitende dort 22 Schrottautos vorgefunden, teilte die Stadt mit. 16 Fahrgestellnummern und teilweise auch Kfz-Kennzeichen konnten demnach identifiziert werden. Jetzt will der Stadtordnungsdienst die letzten Halter oder Halterinnen der Autos ermitteln. Sie sollen ihre Fahrzeuge entsorgen, fordert die Stadt. Ihnen drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 5.000 Euro. Es könne nicht sein, dass die Wohnanlage immer wieder von Müll und Schrott auf Kosten der Steuerzahlenden befreit werden müsse, so Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD). Der Wohnkomplex an der Groner Landstraße ist seit Jahren für seine Missstände bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen