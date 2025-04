Stand: 29.04.2025 20:54 Uhr Motorradfahrer stirbt bei schwerem Unfall in Dassel

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 548 zwischen Dassel und Relliehausen (Landkreis Northeim) ist am Dienstagmittag ein 68 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei Northeim hatte ein Autofahrer mehrere Fahrzeuge überholt und den Motorradfahrer im Gegenverkehr übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Das Motorrad wurde gegen das Kleinkraftrad einer 17-Jährigen geschleudert. Der Motorradfahrer aus Hannover verstarb vor Ort an seinen Verletzungen. Der 53 Jahre alte Autofahrer und die Jugendliche auf dem Kleinkraftrad wurden leicht verletzt. 40 Einsatzkräfte waren laut der Kreisfeuerwehr Northeim am Unfallort. Drei Zeugen wurden durch einen Notfallseelsorger betreut.

