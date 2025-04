Bahn erneuert Gleise, Weichen und Brücken im Raum Braunschweig Stand: 29.04.2025 16:49 Uhr Auf der Bahnstrecke zwischen Braunschweig und Helmstedt fallen im Mai wegen Bauarbeiten die Regionalzüge aus. Auch der Fernverkehr zwischen Braunschweig und Magdeburg sowie Hannover und Leipzig/Dresden ist betroffen.

Vom 2. Mai an werden in den Bahnhöfen Königslutter und Frellstedt (Landkreis Helmstedt) Gleise und Weichen ausgebessert. Das hat die Deutsche Bahn am Dienstag mitgeteilt. Auch die Strecke zwischen Braunschweig und Groß Gleidingen (Landkreis Peine) werde instandgesetzt. Bei Helmstedt, Lauingen (Landkreis Helmstedt) und Schandelah (Landkreis Wolfenbüttel) müssen Brücken erneuert werden. Der Bahnhof in Peine erhält außerdem ein Leitsystem für Blinde.

Strecken müssen teilweise gesperrt werden

Wegen der Bauarbeiten entfallen zunächst bis zum 17. Mai die Regionalzüge der RB 40 zwischen Braunschweig und Helmstedt in der Nacht. Vom 17. Mai bis zum 6. Juni fallen die Züge komplett aus. Stattdessen werden nach Angaben der Bahn Busse eingesetzt. Auch der Fernverkehr ist betroffen. Der ICE von Berlin über Braunschweig nach Frankfurt fährt nur alle zwei Stunden statt stündlich. Ebenso der ICE von Hannover nach Leipzig/Dresden. Fahrgäste sollten sich auf bahn.de über ihren Zug informieren.

Weitere Informationen Bahnstrecke Hamburg-Hannover: Sperrungen wegen Generalsanierung Die Bahn hat in Lüneburg bekannt gegeben, wann die Strecke in 2026 und 2029 jeweils gesperrt sein wird. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig Bahnverkehr