Tote Frau in Bienenbüttel gefunden: Identität weiter unklar

Stand: 29.04.2025 17:01 Uhr

Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in einem Waldgebiet in Bienenbüttel (Landkreis Uelzen) ist die Identität der Toten laut Polizei immer noch nicht geklärt. Eine weitere Suche nach Hinweisen am Fundort sei erfolglos geblieben.