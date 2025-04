Hameln: Gemeinde verkauft alte Kirchenbänke Stand: 29.04.2025 15:09 Uhr Die Evangelisch-reformierte Gemeinde Hameln-Bad Pyrmont trennt sich von einem Teil ihrer 120 Jahre alten Kirchenbänke. Für manche in der Gemeinde ist das kein leichter Schritt.

Der Kirchenraum der Evangelisch-reformierten Gemeinde Hameln-Bad Pyrmont soll moderner und offener werden. Deswegen bauen einige Gemeindemitglieder die historischen Bänke am 1. Mai selbst aus und geben sie gegen eine Spende ab. Allerdings seien schon alle Bänke vergeben, berichtet Pastorin Anne Walter dem NDR Niedersachsen. Die Nachfrage sei riesig gewesen, es gebe sogar eine Warteliste. "Wir nehmen erstmal nur die mittlere Reihe raus", sagt Walter. Vielleicht kommen die anderen Bänke an den Seiten später mal dran, dann haben noch mehr Menschen Chancen auf eine historische Kirchenbank.

Bänke mit hohem emotionalem Wert

"Wenn Kinder geboren werden, dann gibt es eine Taufe, wenn Leute heiraten, dann gibt es eine Trauung und wenn Leute sterben, dann gibt es eine Beerdigung. Und all das haben Menschen über Generationen in diesen Bänken erlebt", sagt Anne Walter. Daher sei das für manche ein schwerer Schritt, diese Bänke aus der Kirche zu entfernen. Auch deswegen sei es gut, dass zunächst nur die Bänke in der Mitte ausgebaut werden. Die Gemeindeleitung habe sich aber einstimmig für diesen Schritt entschieden. Die Kirche soll dadurch vielseitiger genutzt werden können. Außerdem passe die strenge Ausrichtung der Bänke nach vorne nicht zum reformierten Bild von Gemeinde. Je nach Bedarf soll der frei werdende Raum unterschiedlich genutzt werden. Beispielsweise kann der Abendmahltisch in die Mitte rücken oder bei Kindergottesdiensten können Sitzkissen auf der Erde liegen. Das Entfernen der Bänke ist auch nur der erste Schritt für einen geplanten großen Umbau, der die Hamelner Kirche insgesamt mehr öffnen soll.

Die Bänke sollen in gute Hände kommen

"Es war uns wichtig, dass die Bänke in gute Hände kommen", sagt Pastorin Anne Walter. Zwei Drittel seien an Gemeindemitglieder vergeben, ein Drittel an Menschen, die alle irgendeinen Bezug zu der reformierten Gemeinde in Hameln hätten. Eine Wange, also ein Seitenteil, kostet 50 Euro, die Sitzflächen der rund vier Meter langen Bänke können am Donnerstag gleich vor Ort an den Bedarf der Käufer angepasst werden. Und auch die verbleibenden Teile würden weiter genutzt, verspricht Walter.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.04.2025 | 15:00 Uhr