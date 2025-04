Nach Großdemo für Lorenz A.: Auto von Discobetreiber in Brand Stand: 28.04.2025 14:37 Uhr Nach den tödlichen Polizeischüssen auf Lorenz A. hatten Tausende in Oldenburg friedlich protestiert. Danach brachen mehrere Feuer in der Stadt aus. Hierzu hat die Polizei nun erste Erkenntnisse mitgeteilt.

Demnach wurde das Auto des Betreibers der Disco, vor der Lorenz A. in der Nacht seines Todes in Streit geraten war, angezündet. Das Fahrzeug sei von einem Molotowcocktail getroffen worden. Insgesamt zwölf kleinere Brände waren laut Polizei nach der Demo am vergangenen Freitag außerhalb der Innenstadt ausgebrochen. Die Polizei kann bisher in keinem der Fälle einen Zusammenhang mit der Kundgebung beweisen und ermittelt weiter. Unbekannte hatten unter anderem eine Straßenbarrikade errichtet und angezündet. Verletzt wurde niemand.

Lorenz A. stirbt nach Schüssen aus Polizeiwaffe

Lorenz A. war am 20. April in der Oldenburger Innenstadt durch mehrere Schüsse aus einer Polizeiwaffe getötet worden. Zuvor soll der schwarze 21-Jährige mit Reizgas gesprüht haben. Der Fall hat in Oldenburg und in der Region Trauer und Entsetzen ausgelöst. Tausende gingen daraufhin in mehreren Städten auf die Straßen. Dabei wurde auch der Vorwurf laut, rassistische Strukturen innerhalb der Polizeiarbeit hätten den Tod von Lorenz A. begünstigt.

