Stand: 29.04.2025 12:29 Uhr Müllberg steht in Flammen: Rauchsäule kilometerweit zu sehen

Auf einer Mülldeponie in Kettenkamp (Landkreis Osnabrück) ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, stand in einer Lagerhalle ein Müllberg mit Industrie- und Haushaltsabfällen in Flammen. Vermutlich habe eine spontane Selbstentzündung den Brand ausgelöst, so die Sprecherin. Die Lagerhalle wurde leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohnerinnen und Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Feuerwehrleute zogen den Müll mit Baggern auseinander, damit sämtliche Glutnester gelöscht werden konnten. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr