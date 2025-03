Neues Kinderhospiz "Sternenlichter" in Göttingen eröffnet Stand: 14.03.2025 12:43 Uhr Mit "Sternenlichter" hat in Göttingen heute Vormittag das dritte Kinderhospiz in Niedersachsen eröffnet. Kranke Kinder und Jugendliche und ihre Familien sollen dort künftig Trost und Unterstützung finden.

Bisher gab es in Niedersachsen zwei stationäre Hospize für Kinder und Jugendliche: in Syke (Landkreis Diepholz) und in Wilhelmshaven. Nun gibt es auch in Göttingen eine Anlaufstelle für Familien mit schwerstkranken Kindern. In der Stadthalle Göttingen hat am Vormittag die Eröffnungsfeier stattgefunden. Am Sonntag haben Interessierte dann die Möglichkeit, das neue Hospiz kennenzulernen: Beim Tag der offenen Tür werden Führungen durch die Einrichtung angeboten. Ziel ist es, Einblicke in die Arbeit des Hospizes zu geben und auf die Bedeutung der Kinderhospizarbeit aufmerksam zu machen. Der Tag der offenen Tür, für den Anmeldungen erforderlich waren, ist bereits ausgebucht. Nach Angaben der Einrichtung soll es künftig aber weitere Gelegenheiten für einen Besuch geben.

Hospiz in Göttingen für Kinder und Familien

Im neuen Kinder- und Jugendhospiz sollen zwölf unheilbar kranke Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 27 Jahren und ihre Familien Trost und Unterstützung finden. Dafür wurde es so gestaltet, dass es sowohl Rückzugsorte als auch Raum für gemeinschaftliche Aktivitäten bietet. Es gibt Einzelzimmer für Kinder, Apartments für Familien und großzügige Gemeinschaftsräume. Für die Kinder soll es viele verschiedene Therapiemöglichkeiten geben - von Physio- und Ergotherapie über einen Kreativ- und Bewegungsraum bis hin zur Musiktherapie, heißt es von dem Hospiz. Ziel sei es, eine Wohlfühlatmosphäre zu erzeugen und keine Krankenhaus-Atmosphäre zu schaffen. Ab dem 7. April sollen die Kinder und Jugendlichen einziehen können.

Bundesweit große Nachfrage nach Plätzen

Dem Bundesverband Kinderhospiz zufolge haben deutschlandweit etwa 50.000 Familien ein Kind, das unheilbar krank ist. Da es aktuell nur wenige stationäre Kinderhospize gibt und diese auch nur wenige Plätze haben, ist die Nachfrage groß. Für das Hospiz "Sternenlichter" haben sich nach Angaben der Einrichtung bereits Familien aus dem gesamten Bundesgebiet angemeldet.

