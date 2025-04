Prozess um Kokainschmuggel: Haftstrafen für neun Angeklagte Stand: 29.04.2025 12:55 Uhr Das Landgericht Bremen hat neun Männer wegen Drogenschmuggels zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Sie haben demnach 2023 versucht, eine halbe Tonne Kokain über Bremerhaven zu schmuggeln.

Die neun Angeklagten sind am Dienstag zu Haftstrafen zwischen vier Jahren und zehn Monaten und zehn Jahren verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen betrieben haben. Die Staatsanwaltschaft hatte zwischen fünf und zehn Jahre Haft gefordert. Die Verteidiger hatten für zwei der angeklagten Männer Freisprüche beantragt.

Prozess in Bremen musste in Gewerbehalle verlegt werden

Seit Oktober 2023 wurde vor dem Landgericht Bremen verhandelt. Die Staatsanwaltschaft warf den Angeklagten unter anderem Beihilfe zum Drogenhandel vor. Acht von ihnen wurde zudem die Einfuhr von Betäubungsmitteln zur Last gelegt, hieß es. Wie Radio Bremen berichtet, wurde der Prozess aus Platzgründen in eine frühere Gewerbehalle verlegt. Demnach ist es einer der größten Drogenprozesse der vergangenen Jahre an dem Landgericht. Die genauen Urteilsbegründungen stehen noch aus.

Eine halbe Tonne Kokain in Sporttaschen versteckt

Die angeklagten Männer sollen sich laut Anklage zusammengeschlossen haben, um die Drogen für unbekannte Hintermänner aus dem Bremerhavener Hafen zu schaffen. Dabei seien sie in unterschiedlichen Funktionen und in unterschiedlichem Maße beteiligt gewesen, so die Anklage. Im April 2023 sollen sie versucht haben, zweimal nachts in den Bremerhavener Hafen zu gelangen. Das Kokain kam den Angaben zufolge in einem Containerschiff aus Panama. Die Drogenpakete waren in Sporttaschen in einem Container versteckt. Die Versuche der Männer, die Drogen an sich zu nehmen, scheiterten laut Anklage jedoch zweimal.

