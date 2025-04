Stand: 29.04.2025 08:02 Uhr Sabine Preschoff wird neue Regionalbischöfin in Stade

Die Theologin Sabine Preuschoff wird neue Regionalbischöfin im evangelischen Sprengel Stade. Die 52-Jährige folgt auf Hans Christian Brandy, der im Juni in den Ruhestand geht, wie die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers am Montag mitteilte. Die Bremerin hat bislang als Superintendentin den Kirchenkreis Burgdorf geleitet. "Bei den notwendigen Veränderungsprozessen in der Kirche braucht es Aufbrüche", sagte Preuschoff mit Blick auf ihre Amtszeit in Stade. Diese beträgt laut Landeskirche zehn Jahre. Wann Preuschoff ihren Dienst antreten wird, steht den Angaben zufolge noch nicht fest. Zu ihren Aufgaben als Regionalbischöfin gehöre unter anderem, den Sprengel in der Öffentlichkeit zu vertreten, hieß es. Der Sprengel Stade umfasst laut Landeskirche etwa 150 Kirchengemeinden mit ungefähr 400.000 Mitgliedern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.04.2025 | 13:30 Uhr