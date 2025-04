Stand: 29.04.2025 14:03 Uhr Zeugensuche: Ehepaar in Nordhorn getreten und geschlagen

Nach einem Übergriff auf ein Ehepaar in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) sucht die Polizei Zeugen. Wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte, wurde das Paar auf seinen Fahrrädern am Samstagabend in einer Unterführung von zwei Unbekannten gestoppt. Als der 46-jährige Ehemann die Männer aufforderte, zur Seite zu gehen, sollen diese das Paar von den Rädern gestoßen und geschlagen haben. Sie brachen dem 46-Jährigen die Nase und einen Wangenknochen, die ebenfalls 46 Jahre alte Frau trug Prellungen davon. Die Verdächtigen seien etwa 20 Jahre alt, so die Polizei. Einer ist groß und schlank und trug eine rot-bunte Jacke, der andere Angreifer ist etwa 1,80 Meter groß, kräftig und trug einen Vollbart sowie eine Jogginghose. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05921) 30 90 entgegen.

