"Kjells Wunderland": Auszeit für Familien mit schwerkrankem Kind Stand: 29.04.2025 21:30 Uhr Die Villa "Kjells Wunderland" im Herzen Cloppenburgs ist speziell für Kinder mit Pflegebedarf ausgestattet und kann wochenweise kostenlos gemietet werden. Die Initiatoren haben selbst ein Kind an den Krebs verloren.

von Fritzi Blömer

Michelle Gerdes-Lampe und ihrem Mann Christian hat es von Anfang an in ihrer Trauer geholfen, andere Familien zu unterstützen. Vor bald drei Jahren starb ihr damals neunjähriger Sohn Kjell an einem Hirntumor. Von der Diagnose bis zu seinem Tod waren es nur elf Monate. In dieser Zeit haben die beiden sich ein großes Hilfsnetzwerk aufgebaut. Das wollten sie an andere betroffene Eltern weitergeben und haben 2023 den Verein "Kjells Wunderland" gegründet. Er unterstützt zum Beispiel bei der Suche nach geeigneten Kliniken oder hilft bei Anträgen.

Urlaub ohne Klinik-Atmosphäre

Ein Traum der beiden war es immer, einen Ort zu finden, an dem die Familien fernab vom Alltag durchatmen können. Ein Ferienhaus, das nicht an die Zeit in der Klinik erinnert, in dem man ungestört ist und das alles bietet, was man mit schwer krankem Kind benötigt. Der Traum wurde wahr: Ein älteres Ehepaar stiftete sein Haus an die St. Antonius-Stiftung Emstek. Die Stiftung wiederum vermietet jetzt Grundstück und Gebäude an den Verein. Die Wohnfläche beträgt mehr als 300 Quadratmeter, ein großer Garten gehört auch dazu. Miete und Nebenkosten werden über Spenden an den Verein finanziert.

Highlight: Ein eigenes Schwimmbad

Neben einem großen Außenbereich mit Spielgeräten, Trampolin, Veranda und überdachtem Pavillon gibt es in dem Haus auch einen großen Innenpool. "Kjell hätte das geliebt", erzählt Gerdes-Lampe. "Gerade als er schon krank war, war diese Schwerelosigkeit etwas ganz Besonderes für ihn." Viele Kinder nehmen durch die starken Medikamente zu, im Wasser spiele das keine Rolle, erklärt die 40-Jährige. Mit einem Pool-Lift können auch Kinder schwimmen gehen, die nicht mehr mobil sind.

Aufzug, Treppenlift und Pflegebett

Generell ist in dem Ferienhaus alles barrierefrei: Die Duschen sind ebenerdig, es gibt einen Aufzug, einen Treppenlift und ein Pflegebett. Pflegekräfte können vor Ort über die Sozialstation angefragt werden. Aber nicht nur an die erkrankten Kinder wurde bei der Umsetzung gedacht: "Mir ist es genauso wichtig, dass auch die Eltern sich hier wohl fühlen", bekräftigt Gerdes-Lampe. "Deswegen haben wir hochwertige Betten besorgt und es gibt einen Kaffee-Vollautomaten." Im Keller stehen außerdem Fitnessgeräte. Die Größe und die Ausstattung heben das Haus von anderen Angeboten ab.

Playstation, Bücher und Kuscheltiere

Das "Wunderland" gleicht einem Spieleparadies für alle Altersstufen. Im Keller kann gezockt werden, im großen Wohnbereich gibt es eine Spielecke, in der sich Kleinkinder austoben können. Es habe neben vielen helfenden Händen auch zahlreiche Sachspenden gegeben, die aus dem Haus jetzt das machten, was es ist, erklärt Christian Lampe. Noch wichtiger seien aber Geldspenden, so der 38-Jährige. Allein die Nebenkosten seien durch den Pool enorm hoch. "Die ersten drei Jahre sind gesichert. Wir sind bisher zuversichtlich, dass es auch danach weitergehen kann."

Keine Anträge, keine Kosten

Die besondere Auszeit ist für alle Familien mit schwer erkranktem Kind kostenlos. Gerdes-Lampe und ihrem Mann ist es außerdem wichtig, alles so unbürokratisch wie möglich zu halten. Eine kurze Anfrage per Mail reiche aus, dann gebe es einen kurzen Fragebogen und die Terminabsprache, erklärt die 40-Jährige. Wer ein krankes Kind habe, der habe schon genug Anträge auszufüllen, weiß die Mutter.

Kjell soll nicht vergessen werden

Für Kjells Eltern ist das Haus auch ein Ort der Erinnerung. "Wir haben eigentlich in jedem Zimmer etwas, das uns an unseren verstorbenen Sohn erinnert", erklärt Christian Lampe. Auf einem Fensterbrett steht ein kleiner Kuschelhund, wie auch Kjell ihn immer bei sich hatte. An vielen Stellen im Haus findet man außerdem Dinge mit Igeln, denn Kjell war früher in der Igelklasse. Dass er großer Star Wars-Fan war, auch das sieht man an einigen Stellen. "Diese Dinge werden die Gäste gar nicht bemerken", meint Michelle Gerdes-Lampe. "Aber für uns haben sie eine Bedeutung."

Infos zum Ferienhaus "Kjells Wunderland" sind im Internet zu finden, Hilfe für betroffene Familien gibt es außerdem bei der Kinderkrebshilfe und der Kinderkrebsstiftung.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 29.04.2025 | 19:30 Uhr