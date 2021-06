Sinkende Inzidenzen: Tourismusregionen fordern Lockerungen Stand: 10.06.2021 07:39 Uhr Die niedersächsischen Tourismusregionen fordern angesichts sinkender Corona-Inzidenzen weitere Lockerungen. Vor dem 24. Juni dürfte allerdings wenig passieren, heißt es vonseiten der Landesregierung.

Zuletzt hatten die Landkreise Friesland und Goslar weitere Lockerungen gefordert. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz in dieser Woche zwischenzeitlich bei null. Viele andere Landkreise und Städte in Niedersachsen haben ebenfalls seit Tagen eine Inzidenz unter zehn. Frieslands Landrat Sven Ambrosy (SPD) forderte die Landesregierung daher auf, die anstehende Überarbeitung der Corona-Landesverordnung für weitere Lockerungen in Niedriginzidenzkommunen zu nutzen. Der Landrat von Goslar, Thomas Brych (SPD), sagte dem Radiosender Antenne Niedersachsen, dass der "Verordnungsgeber ein positives Signal setzen" müsse, um "auch ein bisschen Aufbruchstimmung zu erzeugen." Das hätten sich die Menschen jetzt einfach verdient. Unterstützung kommt vom Lüneburger Landrat Jens Böther (CDU). "Die Anregung an das Land finde ich richtig. Wenn sich die Lage im einstelligen Bereich stabilisiert, müssen die jetzigen Regelungen überdacht werden."

Lockerungen von Kontaktbeschränkungen in Niedersachsen in Sicht

Zwar hat auch die Landesregierung weitere Lockerungen angekündigt, doch vor dem Auslaufen der aktuellen Corona-Verordnung am 24. Juni dürfte sich nichts ändern. Man wolle die Auswirkungen der jüngsten Lockerungen auf die Infektionslage abwarten, teilte die Regierung am Dienstag mit. Sie verwies dabei zudem auf die Gefahren von Virusmutationen und einer möglichen vierten Welle im Herbst. Dennoch: Eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen insbesondere im privaten Bereich sei in Sicht - vorausgesetzt, dass der Rückgang der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter anhält.

