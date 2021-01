Schulstart in Niedersachsen: Weitere Beschränkungen geplant Stand: 04.01.2021 16:41 Uhr Niedersachsen hat nach den Beratungen der Kultusminister über die Corona-Lage an den Schulen einen Neustart nach den Weihnachtsferien mit verstärkten Beschränkungen in Aussicht gestellt.

Klar sei, dass es bei einer Fortsetzung des Lockdowns nicht bei den bisherigen Einschränkungen bleiben könne, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Montag. Er könne sich nicht vorstellen, dass Grundschüler in voller Klassenstärke in den Präsenzunterricht zurückkehren. Auch in den Kindertagesstätten seien Einschränkungen zur Kontaktreduzierung nötig.

Verlängerung der Ferien kein Thema - bislang

Eine Verlängerung der Ferien über das kommende Wochenende hinaus brachte Tonne dagegen nicht zur Sprache. Vor den Weihnachtsferien hatte er zunächst angekündigt, dass Grundschüler bis Halbjahresende weiterhin alle zusammen unterrichtet werden sollen - allerdings mit Maskenpflicht. Präsenzunterricht sollte es auch für angehende Abiturienten geben, die übrigen Klassen sollten im Wechselunterricht in geteilten Klassen nach dem sogenannten Szenario B unterrichtet werden. Nun werden auch Schulschließungen nicht ausgeschlossen. Die exakten Vorgaben für Schulen und Kindertagesstätten will das Ministerium am Dienstag nach den Beratungen von Bund und Ländern zur Verlängerung des Lockdowns bekannt geben. Es seien mehrere Szenarien vorbereitet, hieß es.

Politiker: Schule nur mit Einschränkungen denkbar

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte bereits am Wochenende angekündigt, dass bei einer Verlängerung des Lockdowns auch an Schulen und Kitas "Einschränkungen zu erwarten" seien. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) machte vorab ebenfalls deutlich, dass sie sich eine Rückkehr zum vollständigen Präsenzunterricht derzeit nicht vorstellen kann. "Am sichersten wäre womöglich ein verzögerter Gesamtbeginn um mindestens 14 Tage", sagte Niedersachsens Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ). "Erst dann können wir die tatsächliche Infektionslage seriös einschätzen."

Lehrer sollen statt Klausuren andere Leistungen bewerten

Ursprünglich sollten ab diesem Monat wieder Klausuren geschrieben werden, wie Tonne im Dezember sagte. Ob diese Möglichkeit Bestand hat, ist bislang nicht bekannt. Allerdings hatte Tonne die Lehrkräfte bereits gebeten, stattdessen über andere Leistungen nachzudenken. "Die Anzahl der schriftlichen Prüfungen kann herabgesetzt und durch andere Bewertungen ersetzt werden", so der Kultusminister. Die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Mareike Wulf, lobte im Dezember die klare Perspektive für den Rest des Schulhalbjahres. Das Wechselmodell ab Klasse 5 entspreche "sowohl den Empfehlungen von Experten als auch den gesundheitlichen Interessen der Schülerschaft und der Lehrkräfte".

Landesschülerrat will Fahrplan für kommende Monate

Dem Landesschülerrat fehlt dagegen eine Perspektive, die über das Halbjahr hinausgeht. "Es bedarf jetzt schon eines weiteren Fahrplans für den Unterricht ab Februar", sagte Vorstandsmitglied Justus Scheper. Um bessere und langfristige Planungen zu ermöglichen, sollten möglichst verlässliche Entscheidungen für die kommenden Monate getroffen werden.

