Stand: 05.05.2025 13:23 Uhr Sechs Verletzte bei Unfall - drei Menschen in Lebensgefahr

Bei einem Unfall nahe Bohmte im Landkreis Osnabrück sind am frühen Sonntagmorgen sechs Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 49-Jähriger mit einem Kleinbus auf der B51 unterwegs, als plötzlich ein Reh über die Straße lief. Der Mann versuchte auszuweichen und verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug, so die Polizei. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Drei der Menschen in dem Kleinbus wurden den Angaben zufolge lebensgefährlich verletzt, drei weitere erlitten leichte Verletzungen. In dem Fahrzeug habe sich zudem eine Katze befunden, welche die Feuerwehr versorgt und vorerst untergebracht habe. Laut Polizei war die Bundesstraße aufgrund des Unfalls zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

VIDEO: Kleinbus prallt gegen Baum: Drei Menschen lebensgefährlich verletzt (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.05.2025 | 14:00 Uhr