Schacht Konrad: Bündnis fordert Ende von Endlagerbau Stand: 08.02.2023 07:46 Uhr Schacht Konrad in Salzgitter ist schon lange als Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle genehmigt -und befindet sich im Bau. Der Widerstand dagegen ist groß. Ein breites Bündnis fordert den Baustopp.

Landräte, Bürgermeister und Oberbürgermeister aus dem Raum Salzgitter wollen heute in Hannover einen Appell an die rot-grüne Landesregierung vorstellen. Diese soll nach dem Willen der Initiative auf den Bund einwirken und mithelfen, Schacht Konrad als Atommüllendlager zu verhindern. Die Vertreter der Kommunen sind davon überzeugt, dass Schacht Konrad nach heutigen Maßstäben nicht mehr als Endlagerstandort genehmigt werden würde. Sie fordern deshalb Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) auf, nach Salzgitter zu kommen und mit den Menschen über Schacht Konrad zu diskutieren.

Antrag von Naturschutzverbänden noch unbearbeitet

Es wird heute auch um einen Antrag der Naturschutzverbände NABU und BUND gehen. Die hatten schon vor anderthalb Jahren vom Land gefordert den Planfeststellungsbeschluss von 2002 zurückzunehmen. Dieser Antrag müsse schneller bearbeitet wird, heißt es von den Kommunen. Nicht nur das geplante Endlager, sondern auch das dafür angedachte Atommüll-Logistikzentrum in Würgassen steht in der Kritik. So kam jetzt ein Gutachten zu dem Ergebnis, dass die Verkehrsanbindung im Weserbergland für den Transport von Atommüll ungeeignet ist.

