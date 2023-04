Sanierung abgeschlossen: Die Burgberg-Seilbahn fährt wieder Stand: 29.04.2023 17:02 Uhr Sie war ein wenig in die Jahre gekommen, aber jetzt ist sie (fast) wie neu: Die Burgberg-Seilbahn in Bad Harzburg hat am Samstag nach einer umfangreichen Modernisierung wieder ihren Betrieb aufgenommen.

Vier Monate hatten Techniker aus Thüringen am Umbau der Burgberg-Seilbahn gearbeitet. Ein neues hydraulisches Tempo- und Bremssystem wurde eingebaut, ein neuer Motor und eine neue Steuerung. Ursprünglich war der Neustart schon für das Osterwochenende geplant. Doch das schlechte Wetter der zurückliegenden Wochen und Lieferengpässe verzögerten das Vorhaben. Jetzt ist die generalüberholte Seilbahn aus dem Jahr 1929 stattdessen am Walpurgis-Wochenende gestartet. Die Bahn gilt als eines der ältesten Verkehrsmittel des Harzes. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf eine Million Euro.

Jährlich rund 250.000 Gäste nutzen die Bahn

Die seltene Seilbahn - von ihr gibt es weltweit lediglich drei Exemplare, eine weitere in Bad Reichenhall und eine in Barcelona - überwindet die 186 Höhenmeter auf den 483 Meter hoch gelegenen Großen Burgberg in drei Minuten. Jährlich nutzen bis zu 250.000 Besucher die Beförderungsmöglichkeit. In all den Jahren hat die Burgbergseilbahn um die 27 Millionen Menschen auf den Berg oder wieder herunter gebracht.

