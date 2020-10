Reimann warnt Pflegeheime vor zu strengen Besuchsregeln Stand: 22.10.2020 09:16 Uhr Alten- und Pflegeheimbewohner sollen bei steigenden Corona-Zahlen nicht automatisch unter Besuchsverboten leiden. Gesundheitsministerin Carola Reimann rief die Heime dazu auf, umsichtig vorzugehen.

In der Corona-Verordnung des Landes sei ganz klar ein Recht auf Besuch verankert, sagte die SPD-Politikerin in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Dieses Recht könne nur eingeschränkt werden, wenn es triftige Gründe dafür gibt. Hohe Fallzahlen in einer Kommune seien nicht zwingend ein Grund für Einschränkungen. Seien die Infektionen lokal eingrenzbar, und etwa einem Schlachthof zuzuordnen, gebe es aus ihrer Sicht keinen Grund für Besuchseinschränkungen, sagte die Ministerin.

Keine "unverhältnismäßige" Einschränkung der Besuchsrechte

Anders sei es, wenn das Coronavirus in einer Kommune streue. Dann steige auch die Gefahr, dass es von außen in die Einrichtung getragen werde, so Reimann. In diesem Fall könnten höhere Schutzmaßnahmen durchaus angebracht sein. "Das ist ein sensibler Abwägungsprozess", sagte die Ministerin. Bei den Entscheidungen gibt das Land den Heimen einen gewissen Spielraum. Allerdings dürfen die Besuchsrechte von Bewohnern nicht "unverhältnismäßig" eingeschränkt werden. Wer mit einzelnen vor Ort getroffenen Entscheidungen nicht einverstanden sei, könne sich an das örtliche Gesundheitsamt wenden, sagte Reimann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.10.2020 | 06:00 Uhr