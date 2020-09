Stand: 07.09.2020 14:12 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Reimann: Pflegekammer wird aufgelöst

Die niedersächsische Sozial- und Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) hat am Montagmittag mitgeteilt, dass die umstrittene Pflegekammer aufgelöst wird. Bei einer Umfrage unter den Mitgliedern hatten sich 70,6 Prozent der Teilnehmenden gegen den Fortbestand der Interessenvertretung ausgesprochen. "Dieses Ergebnis ist eindeutig", sagte Reimann laut einer Mitteilung ihres Ministeriums. "Die Pflegekammer ist damit ganz offensichtlich nicht die Form von Vertretung, die sich die Pflegekräfte in Niedersachsen wünschen." Von rund 78.000 Stimmberechtigten hatten zudem lediglich 15.100 ihre Fragebögen ausgefüllt.

Videos 01:30 Hallo Niedersachsen Zukunft der Pflegekammer weiter ungewiss Hallo Niedersachsen Nächster Versuch: Seit Mittwoch läuft erneut die Online-Umfrage über das Fortbestehen der umstrittenen Pflegekammer. Video (01:30 min)

Rückzahlung der Beiträge "so schnell wie möglich"

Man werde auf Grundlage "dieser sehr deutlichen Zahlen unverzüglich die Auflösung der Pflegekammer einleiten", so Reimann. Ein entsprechender Gesetzentwurf sei in Arbeit. In diesem Zusammenhang werde die Rückzahlung der geleisteten Mitgliedsbeiträge in die Wege geleitet. "Auch dies soll so schnell wie möglich passieren." Gründe für das Scheitern könnten noch nicht benannt werden. Der Kammer sei es aber nicht gelungen, sich zum Sprachrohr des Berufsstandes zu machen. "Als Ministerium werden wir alles uns Mögliche dafür tun, dass Pflegekräften auch in Zukunft Gehör geschenkt wird, mehr als das in der Vergangenheit der Fall war", sagte Reimann.

Gesundheitsministerin unter Druck

Die aktuelle Entwicklung könnte politische Folgen nach sich ziehen. Ziel der Umfrage war es ursprünglich, die Selbstverwaltung der Pflegekräfte zu legitimieren, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nun führt die Umfrage stattdessen zum Ende. FDP und AfD riefen die Ministerin bereits vor der Ankündigung über die Auflösung zum Rücktritt auf, weil es ihr nicht gelungen sei, die Kammer in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Bei der Umfrage selbst hatte es ebenfalls Probleme gegeben - sie benötigte drei Anläufe für den Start und endete mit einer Beteiligung von weniger als 25 Prozent.

Wahlbeteiligung "ein Desaster für die Ministerin"

Inzwischen hatte die Pflegekammer auch ihren Rückhalt bei den Grünen verloren, die sie als Koalitionspartner der SPD 2017 mitbeschlossen hatten. Die Wahlbeteiligung sei "ein Desaster für die Ministerin" und habe keine Aussagekraft, sagte die pflegepolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Meta Janssen-Kucz. "Das katastrophale Ergebnis der Umfrage zur Pflegekammer in Niedersachsen war vorhersehbar. Es dokumentiert das komplette Versagen der Landesregierung." Sie kritisierte Reimann und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) scharf. Man habe es seit der Gründung verpasst, die Pflegekammer und damit den Pflegeberuf in Niedersachsen zu stärken.

Von Beginn an massive Widerstände

Seit der Gründung 2017 kämpfte die Pflegekammer gegen massive Widerstände. Zehntausende Pflegekräfte gingen gegen die Kammer auf die Straße. Sie kritisierten die Pflicht zum Beitritt als Zwangsmitgliedschaft. Eine unübersichtliche Staffelung der Kammerbeiträge sorgte immer wieder für Ärger und im Dezember 2019 für die Abschaffung. Das Land übernahm die Beiträge rückwirkend von 2018 bis 2020. Danach musste die Präsidentin gehen: Sandra Mehmecke bot ihren Rücktritt an, Nadya Klarmann folgte ihre nach.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.09.2020 | 11:00 Uhr