Osnabrück: Wenn sich der Gaspreis mal schlicht verdoppelt Stand: 06.04.2022 15:30 Uhr Immer mehr Energieversorger in Niedersachsen reagieren auf den Krieg gegen die Ukraine und passen ihre Preise an. Besonders massiv soll der Anstieg bei den Stadtwerken Osnabrück werden.

Bei den Stadtwerken wird von einer Erhöhung um den "Faktor 2" gesprochen. Das heißt, dass das Gas doppelt so teuer werden soll. Dies soll in der zweiten Jahreshälfte greifen. Ein konkreter Termin steht noch nicht fest. Ausgenommen von der Erhöhung seien laufende Verträge mit einer Preisgarantie, hieß es. Teurer wird es entsprechend bei der Grundversorgung und bei neuen Verträgen.

VIDEO: Erdgas-Förderung vor Borkum kein Tabu mehr (13.03.2022) (4 Min)

Stadtwerke: Einkaufspreise fast 20 Mal so hoch wie 2020

Man komme nicht darum herum, die Marktpreise an die Kunden weiterzugeben, sagte ein Sprecher der Osnabrücker Stadtwerke dem NDR in Niedersachsen. Die aktuellen Einkaufspreise für Gas nannte er "astronomisch". Sie seien teils fast 20 Mal so hoch wie im Frühjahr vor zwei Jahren.

Was tun gegen steigende Gaspreise? Preiserhöhungen und Kündigungen durch Energieversorger beschäftigen viele Verbraucher. Was können sie dagegen tun?

40 Prozent Aufschlag bei BS Energie, 80 Prozent mehr in Nordhorn

Andere Grundversorger in Niedersachsen haben bereits zum April nochmal ihre Preise erhöht. BS Energy in Braunschweig habe 40 Prozent draufgelegt, wie ein Sprecher des Vergleichsportals Verivox sagte. EWE mit Sitz in Oldenburg hat demnach die Preise um 26 Prozent erhöht. Damit sind sie keine Ausnahmen: Bei den Stadtwerken in Bramsche sind die Preise in der Grundversorgung Anfang des Monats um 30 Prozent gestiegen. Bereits Anfang des Jahres hatte die NVB in Nordhorn bei der Grundversorgung die Preise für Neukunden um rund 80 Prozent erhöht. Aktuell plant die NVB keine weitere Erhöhung. Dass die Preise aber auch dort weiter steigen werden, ist laut einer Sprecherin wahrscheinlich.

Im Falle eines Preisanstiegs müssen die Energieversorger ihre Bestandskunden mit ausreichend Vorlauf informieren. Kundinnen und Kunden haben dann ein Sonderkündigungsrecht.

