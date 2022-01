Omikron-Anteil in Niedersachsen liegt bereits bei 70 Prozent Stand: 04.01.2022 14:17 Uhr Schon im Laufe dieser Woche könnte es nach Angaben des Corona-Krisenstabschefs Heiger Scholz in Niedersachsen nur noch Omikron-Infektionen geben. Die Variante habe sich "explosionsartig" vermehrt.

In der ersten Dezemberwoche habe der Anteil der Omikron-Variante nur 2,2 Prozent des Infektionsgeschehens ausgemacht, sagte Scholz. In der vergangenen Woche habe der Omikron-Anteil bereits bei 70 Prozent gelegen. "Man kann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich schon in dieser Woche fast nichts anderes mehr geben wird als Omikron", so Scholz. Spätestens in der nächsten oder übernächsten Woche werde dies der Fall sein.

Omikron-Hotspots: Landkreise Verden und Osterholz

Insgesamt sei die Entspannung, die es zwischenzeitlich kurz gegeben hatte, bereits wieder vorbei, betonte Scholz. Nur noch in fünf niedersächsischen Landkreisen und kreisfreien Städte liegt die Inzidenz noch unter 100 (Landkreis Wittmund, Landkreis Friesland, Stadt Wilhelmshaven, Landkreis Goslar, Landkreis Aurich). Die Landkreise Osterholz und Verden haben dagegen eine Sieben-Tage-Inzidenz von deutlich über 400. "Wir können davon ausgehen, dass es sich hier um Omikron-Hotspots handelt", sagte Scholz.

