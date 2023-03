Niedersachsens Grüne fordern staatliche Jobgarantie Stand: 20.03.2023 08:47 Uhr Die Grünen in Niedersachsen sprechen sich für ein bedingungsloses Jobangebot für Menschen aus, die unfreiwillig arbeitslos werden. Einen entsprechenden Antrag haben sie auf ihrem Landesparteitag verabschiedet.

Durch eine staatliche Jobgarantie sollen Arbeitsplatzverluste, die trotz guter Struktur- und Weiterbildungspolitik entstehen, abfangen werden, heißt es in einem Antrag vom Sonntag. Das Papier bezieht sich vor allem auf die Veränderungen in der Autoindustrie, wo es aufgrund der Umstellung auf die Produktion von Elektro-Fahrzeugen zu großen Veränderungen kommt. So hatte VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo im vergangenen Jahr gesagt, dass im Zuge der Elektrifizierung der Fahrzeuge und der Digitalisierung sowohl der Autos als auch des Unternehmens Prozesse und Aufgaben wegfielen - mithin also auch Stellen wegfallen werden.

Grüne: Mit Jobgarantie wird Volkswirtschaft stabilisiert

Der Antrag der Grünen auf ihrem Landesparteitag in Celle nimmt aber nicht nur die Autoindustrie in den Blick - er soll für alle Branchen gelten. In dem Papier heißt es weiter, der angebotene Job solle sich auf das Gemeinwohl ausrichten und sozialverträglich entlohnt werden. So würden die negativen Folgen von Arbeitslosigkeit vermieden, die Volkswirtschaft stabilisiert und berufsbegleitende Qualifizierung ermöglicht.

