Niedersachsen und der neue Corona-Alltag

Nach den Sommerferien hat sich das Leben in Niedersachsen unter Corona-Bedingungen so langsam wieder eingependelt. Die Infektionszahlen steigen täglich nicht mehr ganz so stark wie noch vor Mitte August. Aber das Niveau bleibt deutlich höher als noch im Juni. Die Landesregierung hat deshalb weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen erneut verschoben. Frühestens am 1. Oktober sollen weitere Einschränkungen aufgehoben werden. Unter anderem könnte die Zahl der erlaubten Gäste bei Familienfeiern erhöht werden. Außerdem wird bereits darüber gesprochen, ob Weihnachtsmärkte unter Corona-Auflagen erlaubt werden könnten.

Verschärfte Maskenkontrollen in Öffis

Um das Infektionsgeschehen weiterhin unter Kontrolle zu behalten, haben die Nahverkehrsunternehmen im Land in dieser Woche verstärkt kontrolliert, ob sich alle Fahrgäste an die Maskenpflicht halten. Bei einer landesweiten Kontroll-Aktion am Mittwoch stellten Polizei und Verkehrsbetriebe mehr als 10.000 Verstöße fest. Die seit dem 29. August gültige neue Corona-Verordnung verpflichtet die Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs dazu, die Einhaltung der Maskenpflicht stärker zu kontrollieren. Zuletzt hatten sich vermehrt Fahrgäste darüber beschwert, dass das Tragen der Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr richtig ernst genommen wird. Bei Missachtung der Corona-Regeln kommt der neue Bußgeldkatalog zum Tragen. Verstöße können jetzt deutlich teurer werden.

Diskussion über kürzere Quarantäne

Unterdessen wird auf Bundesebene darüber diskutiert die Quarantäne bei Corona-Verdachtsfällen zu verkürzen. Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) sieht durchaus Vorteile in einer Quarantänezeit, die weniger als die jetzigen 14 Tage dauert: Zum einen sei dies eine Erleichterung für die Betroffenen und zum anderen würde die Arbeitsbelastung der Gesundheitsämter reduziert, so Reimann. Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zusammen mit seinen EU-Kollegen eine europaweit einheitliche Quarantänezeit von mindestens zehn Tagen vereinbart - das sind in Deutschland vier Tage weniger als bisher.

Neuer Podcast mit Christian Drosten

Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, plädiert dafür, die Quarantäne für Verdachtsfälle auf fünf Tage zu reduzieren - um die Akzeptanz der Quarantäne zu verbessern. Darüber spricht er unter anderem im ersten "Coronavirus-Update"-Podcast nach der Sommerpause. In dem Podcast von NDR Info wechselt er sich künftig wöchentlich mit der Institutsdirektorin am Universitätsklinikum Frankfurt, Sandra Ciesek, ab. Die Gespräche werden dienstags bis 15 Uhr veröffentlicht.

Corona-Hotline in Niedersachsen

Für Fragen zum Coronavirus hat das Land eine Telefon-Hotline geschaltet: Sie ist montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr unter der Nummer (0511) 120 60 00 zu erreichen, am Sonnabend jeweils von 10 bis 15 Uhr. Bürger erhielten dort allgemeine Informationen zum Coronavirus und seinen Folgen, hieß es aus dem Innenministerium, und würden bei Bedarf zu anderen Bereichen der Landesregierung vermittelt. Wer glaubt, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Rufnummer 116 117 oder seinen Hausarzt kontaktieren. Der Arzt klärt dann am Telefon, ob es sich um einen Verdachtsfall handelt und trifft geeignete Maßnahmen. Wird eine Infektion nachgewiesen, muss der Patient in häusliche Quarantäne. Kontaktpersonen der erkrankten Person werden bei engem Kontakt ebenfalls 14 Tage zu Hause isoliert. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen bleiben: regelmäßig Hände waschen und nicht in die Hand husten oder niesen.

