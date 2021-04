Niedersachsen startet ins Abitur - unter Corona-Auflagen Stand: 19.04.2021 08:09 Uhr In Niedersachsen startet heute das Zentralabitur. Rund 32.000 angehende Abiturienten müssen sich in den kommenden Wochen den Prüfungen stellen - erneut unter Corona-Bedingungen.

Als erstes schreiben die Schülerinnen und Schüler heute Klausuren im Fach Geschichte. Den Abschluss bildet dann das Fach Physik in drei Wochen. Es ist das zweite Abitur während der Corona-Pandemie. Für die Prüfungen in den rund 450 Schulen gelten die bestehenden Hygieneregeln - allerdings keine Testpflicht. Das hatte das Land in der vergangenen Woche entschieden. Das Kultusministerium appellierte aber dringend an die Schüler, das Testangebot an Klausurtagen zu nutzen.

Mehr Aufgaben zur Wahl

Zuvor hatten mehrere Verbände wiederholt gefordert, dass die Abi-Prüfungen abgesagt werden. Es wäre besser gewesen, man hätte bundesweit darauf verzichtet, sagte etwa Laura Pooth von der Lehrergewerkschaft GEW. Wie das Land das aber nun löse, sei trotzdem gut. Lehrer bekommen eine größere Auswahl an Prüfungsaufgaben. So soll ausgeglichen werden, dass die Schulen unterschiedlich von Quarantäne-Maßnahmen betroffen waren

