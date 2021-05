Niedersachsen lockert Corona-Regeln in drei Stufen Stand: 10.05.2021 14:16 Uhr Die niedersächsische Landesregierung hat den "Corona-Stufenplan 2.0" für weitere Öffnungen ausgearbeitet. Ausschlaggebend für den Übergang in die nächste Stufe ist die Inzidenz in einer Kommune.

Der Stufenplan solle den verschiedenen Bereichen eine Perspektive bieten, worauf sie sich bei sinkenden Infektionszahlen einstellen könnten, erklärte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) in der Kabinetts-Pressekonferenz am Montag. Je niedriger die Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ist, umso mehr Öffnungen und Freiheiten seien möglich. Diese drei Stufen gibt es:

Stufe 1: Inzidenz zwischen 10 und 35 - erhöhtes Infektionsgeschehen

Stufe 2: Inzidenz zwischen 35 und 50 - hohes Infektionsgeschehen

Stufe 3: Inzidenz zwischen 50 und 100 - starkes Infektionsgeschehen

Bei Inzidenz über 100 greift die Bundesnotbremse

Ab einem Infektionsgeschehen über einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Einwohner greift die Bundesnotbremse, weshalb diese Stufe im Landes-Stufenplan nicht mehr auftaucht. Der Unterschied zum "Stufenplan 1.0" aus dem vergangenen Frühjahr sei, dass jetzt alle Bereiche gleichzeitig mit Öffnungen an den Start gehen, sagte die Leiterin der Abteilung Richtlinien der Politik, Rechtskoordinierung und -planung in der Staatskanzlei, Veronika Dicke.

