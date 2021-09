Stand: 27.09.2016 14:51 Uhr Niedersachsen geht offiziell unter die Winzer

Wer an Weinanbau in Deutschland denkt, dem fallen wohl zuerst die südlichen Weinregionen Pfalz, Rheinhessen, die Mosel oder zur Not auch das Saale-Unstrut-Gebiet ein. Doch das könnte sich bald ändern: Wegen des Klimawandels und einer neuen EU-Regelung ist kommerzieller Weinanbau schon bald auch in Niedersachsen möglich. Bisher lag der Weinanbau hier in der Hand weniger Privatleute, die das Winzern als Hobby betreiben. In Zukunft können interessierte Winzer den Wein erstmals auch geschäftsmäßig anbauen, vermarkten und vertreiben. Denn Niedersachsen hat vom Bund seine ersten Weinbaurechte erhalten - und wird damit formal das 14. Anbaugebiet in Deutschland.

Anbau und Verarbeitung sind stark reglementiert

Anbau der Reben und Verarbeitung der Trauben für erwerbsmäßige Zwecke sind streng reglementiert und werden kontrolliert. Bisher durften von einem Hobby-Weinbauern nur bis zu 99 Rebstöcke angebaut werden. Diese privaten Gebiete liegen unter anderem in Hildesheim, bei Oldenburg, bei Bremen und in Hitzacker.

Meyer: "Nord-Süd-Gefälle beim Weinbau abmildern"

Zehn niedersächsische Neu-Winzer haben nun drei Jahre Zeit, auf Grundstücken mit insgesamt rund 7,6 Hektar Fläche Rebstöcke anzubauen. Das entspricht etwa der Größe von 15 Fußballfeldern. Für das Landwirtschaftsministerium in Hannover ist der neue Agrarzweig ein wichtiger Schritt: "Es wurde höchste Zeit, das Nord-Süd-Gefälle beim Weinbau in Deutschland abzumildern", sagte Agrarminister Christian Meyer (Grüne). "Ich bin gespannt auf die ersten edlen Tropfen aus der Region."

Den Markt wirklich aufmischen wird Niedersachsen mit seinen 7,6 Hektar zunächst allerdings ganz sicher nicht. Denn allein in Rheinland-Pfalz beträgt die Weinanbaufläche 64.000 Hektar.

