Niedersachsen befreit Grundschüler von Präsenzpflicht Stand: 20.01.2021 11:02 Uhr Bei den Schulen geht das Land Niedersachsen nach dem Corona-Gipfel einen eigenen Weg: Statt alle Schüler ins Homeschooling zu schicken, werden Grundschüler von der Präsenzpflicht befreit.

Damit umgeht die Landesregierung den Wechsel ins sogenannte Szenario C, den reinen Distanzunterricht. Gerade für junge Schüler sei das Lernen in der Schule besonders wichtig, ebenso der Kontakt zu Gleichaltrigen, wie Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwoch in einer Pressekonferenz betonte. In Niedersachsen gilt damit dieselbe Regelung wie bereits in der Vorweihnachtszeit. Die Erwartung sei aber, dass sich die Klassen erheblich leeren, so Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten hatten sich gestern nach langen Diskussionen darauf geeinigt, Schulen im Grundsatz geschlossen zu lassen und diesen Bereich "restriktiv" handzuhaben. Weil kündigte daraufhin an, die Regelung an Grundschulen - den Wechselunterricht nach Szenario B - zu überarbeiten.

Relativ zügig hat sich die Bund-Länder-Runde auf eine Ausweitung beim Homeoffice verständigt. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird demzufolge eine Verordnung erlassen, wonach Firmen ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen. Einschränkung: sofern es die Tätigkeiten zulassen. Wo Arbeit weiterhin in Präsenz erforderlich sei, müsse für Arbeitsbereiche auf engem Raum die Belegung reduziert oder FFP2-Masken zur Verfügung gestellt werden. Weil begrüßte die Entscheidung. Er bat die Verantwortlichen in den niedersächsischen Unternehmen und anderen Institutionen, für diejenigen Mitarbeiter, die nicht im Homeoffice arbeiten können, die Arbeits- oder Dienstzeiten noch stärker als bislang zu flexibilisieren. "Wir werden das auch in der Landesverwaltung tun", sagte Weil. "Es muss uns gemeinsam gelingen, die mit vollen Bussen und Bahnen verbundenen Infektionsgefahren drastisch zu reduzieren."

Medizinische Masken werden zum Standard

Um besonders im öffentlichen Nahverkehr und in Supermärkten die Infektionsgefahr zu verringern, einigten sich Länderchefs und Kanzlerin auf eine Verschärfung der Maskenpflicht. In beiden Bereichen werden medizinische Masken - dazu gehören sogenannte OP-Masken oder FFP2-Masken - verpflichtend. Sogenannte Alltagsmasken aus Stoff genügen dann nicht mehr. Die niedersächsische Staatskanzlei hatte vor dem Corona-Gipfel Bedenken an einer alleinigen FFP2-Masken-Pflicht geäußert, weil dann sichergestellt werden müsste, dass genügend kostenlose Exemplare verfügbar sind. Sogenannte OP-Masken sind dagegen wesentlich günstiger.

Pfleger in Heimen müssen FFP2-Masken tragen

Für das Personal in Alten- und Pflegeeinrichtungen wird beim Kontakt mit Bewohnerinnen und Bewohnern eine FFP2-Maskenpflicht vorgeschrieben, wie die Staatskanzlei mitteilte. Außerdem seien bereits in der jetzigen niedersächsischen Verordnung verpflichtende Testungen für alle Bediensteten mehrmals pro Woche angeordnet. Auch Angehörige und Freunde der Bewohner müssen schon jetzt ab einer 7-Tages-Inzidenz von mehr als 50 Neuinfektionen bei jedem Besuch einen negativen Schnelltest durchführen lassen, hieß es weiter.

Allgemeine Ausgangsbeschränkungen kommen nicht

Die vor dem Gipfel von Kanzlerin Merkel ins Gespräch gebrachten landesweiten Ausgangsbeschränkungen auch außerhalb von Corona-Hotspots wurden nicht beschlossen. Nach Informationen aus Teilnehmerkreisen verständigte man sich lediglich auf einen Passus, wonach Länder und Landkreise in Regionen mit hohen Infektionszahlen zusätzliche Maßnahmen verhängen können. Das ist im Sinne der Landesregierung. "In ganz Niedersachsen liegen wir jetzt bei einer Inzidenz von knapp unter 100", sagte Weil der Neuen Osnabrücker Zeitung (Dienstagausgabe), "deshalb halte ich aktuell landesweite nächtliche Ausgangssperren nicht für gerechtfertigt." Nur ein in Städten und Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 200 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche sei eine solche Maßnahme sinnvoll und werde von den Menschen auch akzeptiert, sagte Weil.

Weil hält neue Beschlüsse für ausreichend

Ministerpräsident Weil geht davon aus, dass die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus genügen. "Nach allem, was wir sehen, ja", sagt er in der ARD auf eine entsprechende Frage. Es gebe eine "stetig reduzierte Zahl der Infektionen". Allerdings seien die Mutationen des Coronavirus eine "große Unbekannte".

