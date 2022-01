Niedersachsen: Windkraft-Ausbau legt nach Flaute wieder zu Stand: 10.01.2022 07:38 Uhr In Niedersachsen sind im vergangenen Jahr mehr Windkraftanlagen in Betrieb genommen worden als noch im Vorjahr. Allerdings blieb die Zahl deutlich unter früherem Niveau zurück.

Die Zahl neuer Anlagen stieg von 48 im Jahr 2020 auf 104 im vergangenen Jahr. Das geht aus Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land hervor, die der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) in Hannover herausgegeben hat. Zudem waren 178 weitere Windräder genehmigt, die noch nicht fertiggestellt waren. 2017 waren allerdings noch 485 Windenergieanlagen in Niedersachsen gebaut worden.

LEE-Chefin: Ziele der Bundesregierung so nicht umsetzbar

Da im vergangenen Jahr gleichzeitig 22 Anlagen stillgelegt wurden, lag der Nettozubau bei 82 Anlagen - und 401,5 Megawatt. Die Entwicklung sei ein Schritt in die richtige Richtung, sagte die Chefin des LEE, Bärbel Heidebroek. Sie reiche jedoch nicht aus, um die Ziele der Ampel-Koalition im Bund zu erreichen. Bis 2030 will die Bundesregierung 80 Prozent der deutschen Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien decken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.01.2022 | 07:00 Uhr