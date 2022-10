Niedersachsen: Rot-Grün will A13 für alle Lehrkräfte einführen Stand: 27.10.2022 18:21 Uhr Tag zwei der Koalitionsverhandlungen in Niedersachsen ist zu Ende. SPD und Grüne haben am Donnerstag über das Thema Bildung gesprochen. Das soll in der kommenden Legislatur ein Schwerpunkt werden.

von Mandy Sarti

SPD und Grüne wollen deshalb den Fachkräftemangel angehen. Um mehr Lehrkräfte gewinnen zu können, wollen sie die Bezahlung von Grund-, Haupt- und Realschullehrkräften anheben. "Wir wollen A13 für alle Lehrkräfte als Einstiegsgehalt einführen", sagte Julia Willie Hamburg, Verhandlungsführerin der Grünen, am Donnerstag vor dem Gebäude des Landessportbunds in der Nähe des Maschsees. Dort verhandeln beide Parteien über den neuen Koalitionsvertrag. Schon im Wahlkampf waren sich SPD und Grüne einig, dass Lehrkräfte besser bezahlt werden müssten.

VIDEO: SPD und Grüne beginnen Koalitionsgespräche (26.10.2022) (5 Min)

Weil: "Bildung muss Priorität im Haushalt haben"

Die Umsetzung ist mit Kosten verbunden: Laut einem internen Beratungspapier, das dem NDR in Niedersachsen vorliegt, kostet die Einführung der besseren Bezahlung der Lehrkräfte das Land jährlich zwischen 220 und 300 Millionen Euro. SPD-Chef Stephan Weil machte deutlich: "Wir sind uns einig, dass Bildung die Priorität im Landeshaushalt haben muss."

Inklusion soll besser gelingen

SPD und Grüne haben sich deshalb offenbar gleich auf mehrere Großinvestitionen in diesem Bereich verständigt. Die künftige rot-grüne Landesregierung will mehr Lehrkräfte ausbilden. Hamburg betonte allerdings, dass es mehrere Jahre brauche, bis sich der Fachkräftemangel lösen lassen. Den Schulen wolle man deshalb "die Stellen, die wir nicht besetzen können, finanziell zur Verfügung stellen, um anderes unterstützendes Personal einstellen zu können", erklärte die Grüne. Zudem sollen mehr multiprofessionelle Teams und Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter eingesetzt werden. "Nicht zuletzt auch deshalb, weil wir die Inklusion weiterentwickeln wollen und dazu beitragen wollen, das sie besser gelingt", sagte Hamburg.

Mehr Tablet-Klassen

Schulen sollen zudem mehr pädagogische Freiräume erhalten. Weil betonte, dass ab Klasse sieben zügig weitere Tablet-Klassen eingeführt werden sollen. Außerdem wollen SPD und Grüne Lesen, Schreiben und Rechnen in den Grundschulen stärker den Fokus rücken. Dafür soll die Stundentafel ausgeweitet werden, machte Weil deutlich.

Reform der Erzieherausbildung?

Auch in die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher will die designierte Landesregierung investieren. Rot-Grün will die Ausbildung ausweiten und praxisorientierter gestalten. "Wir wollen Menschen in Kitas holen, die dann als Fachkräfte ausgebildet werden, während sie bereits in den Kitas sind", sagte Hamburg. Weil versicherte, dass man die Ausbildungsvergütung weiter vorantreiben werde. Beide bekennen sich zur Einführung der dritten Kita-Kraft - bis 2027 soll es in Niedersachsen dafür die nötigen Fachkräfte geben. SPD und Grüne wollen zudem die Familienzentren deutlich stärken. Wie genau das aussehen soll, ließen sie zunächst offen.

Hochschulen mehr Freiheiten geben

Den Hochschulen wollen SPD und Grüne mehr Handlungsfreiheit bei der Verwaltung ihrer Angelegenheiten einräumen. Das erleichterte den Hochschulen die Arbeit, zeigte sich Weil überzeugt.

Finanzierung am Samstag Thema

Wie hoch die Kosten für den Bildungsbereich insgesamt ausfallen, ist noch unklar. Über die Finanzen wollen SPD und Grüne am Sonnabend verhandeln.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 27.10.2022 | 19:30 Uhr