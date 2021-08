Niedersachsen: Erster Quantencomputer soll 2025 laufen Stand: 31.08.2021 15:04 Uhr Niedersachsen ist ein Standort für die sogenannte Quantentechnologie. Mehr als 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten in dem Forschungsverbund "Quantum Valley Lower Saxony".

Die Entwickler der TU Braunschweig, der Leibniz Universität Hannover und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig wollen bis 2025 - ein Jahr früher als ursprünglich geplant - einen Quantencomputer in Betrieb nehmen. "Mit dem 'Quantum Valley Lower Saxony' setzen wir bewusst auf eine Schlüsseltechnologie von morgen. Wissenschaft und Industrie sind im Zuge des digitalen Wandels immer stärker auf Rechnerkapazitäten angewiesen, die in immer kürzerer Zeit immer komplexere Rechenoperationen leisten sollen", sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU). Bis 2030 sollen mehr als 1,5 Milliarden Euro in den Forschungsbereich fließen.

Medizinische Forschung und Pharmaindustrie heiß auf Quantenrechner

Ein Prototyp des Quantencomputers befinde sich derzeit im Testbetrieb, teilte das niedersächsische Wissenschaftsministerium am Dienstag mit. Dieser Höchstleistungsrechner habe ein Vielfaches an Speicherkapazität gegenüber herkömmlichen Computern. Dadurch könne er komplexeste Rechenaufgaben lösen, hieß es vonseiten des Ministeriums. Die Forscher seien sich sicher, dass sie auf einem guten Weg sind, weltweit mit den großen Playern - Google oder IBM - konkurrieren zu können, so Wissenschaftsminister Thümler. Der Quantencomputer könnte vor allem in der medizinischen Forschung und der Pharmaindustrie eingesetzt werden.

