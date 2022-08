Niedersachsens Berufsfeuerwehren fehlen 500 Einsatzkräfte

Stand: 06.08.2022 10:23 Uhr

In Niedersachsen schlagen Berufsfeuerwehren und ver.di Alarm. In einer Mitteilung der Gewerkschaft heißt es, dem Land fehlten mehr als 500 Einsatzkräfte. In Bremen seien es mehr als 200 Kräfte.