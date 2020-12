Niedersachsen: Bauern blockieren über Nacht acht Aldi-Lager Stand: 08.12.2020 08:36 Uhr In mehreren Bundesländern haben Landwirte über Nacht die Zentrallager von Aldi blockiert. Allein in Niedersachsen zählte die Polizei mindestens acht Blockade-Aktionen. Die Bauern fordern Gespräche.

Die Landwirte fordern konkret, dass sie die Hälfte des Ladenpreises für Milch und Fleisch bekommen. Darüber wollen sie mit dem Chef von Aldi-Nord sprechen. Der Discounter hat auch mittlerweile eingelenkt und Gespräche für Freitag versprochen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Da wolle man mit Vertretern von Land schafft Verbindung auch über Zahlen sprechen, hieß es. In Rinteln (Landkreis Schaumburg) haben die Bauern daraufhin ihre Blockade beendet. In Hesel gaben sie die Zufahrt zum Lager heute Morgen wieder frei, nachdem Aldi die angekündigten Gespräche über bessere Preise schriftlich bestätigt hatte.

Bauern bereit für längere Blockade-Aktion

In Seevetal (Landkreis Harburg) stehen seit gestern Abend rund 200 Landwirte mit ihren Traktoren vor den Zufahrten des Aldi-Zentrallagers. Man sei bereit, hier notfalls drei bis vier Tage stehen zu bleiben, sagte Christoph Cohrs, Landwirt aus Neu-Oldendorf (Landkreis Lüneburg). Vor den Aldi-Lagern in Hesel (Landkreis Leer) standen zu Spitzenzeiten in der Nacht rund 200 Traktoren, 150 in Lingen (Landkreis Emsland) und weitere 150 in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven). Auch in Weyhe (Landkreis Diepholz), Hedemünden (Landkreis Göttingen), Lehrte (Region Hannover) und zwischenzeitlich auch in Rinteln haben sie die Aldi-Lager zugestellt. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, haben sich die Bauern an vielen Orten allerdings auf den Kompromiss verständigt, zwar vor den Zentrallagern zu protestieren, aber die Lieferwagen hindurchzulassen.

Videokonferenz ohne konkretes Ergebnis

Gestern Nachmittag hatte Landesagrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) mit Vertretern der Konfliktparteien über die Lage beraten. Die Videokonferenz, an der Vertreter niedersächsischer Molkereien, von Aldi-Nord, Lidl, Edeka, landwirtschaftlicher Verbände und ein Marktexperte der Landwirtschaftskammer teilnahmen, blieb jedoch ohne Ergebnis. In vier Wochen soll es wieder ein Treffen geben - und dann soll es tatsächlich auch um konkrete Lösungskonzepte gehen, versprach Otte-Kinast. "Unsere Landwirtschaft erfüllt höhere Standards. Das spiegelt sich aber nicht an der Ladenkasse wider", so die Ministerin. Nun sei eine gemeinsame Kraftanstrengung von Politik, Landwirten, Molkereien und Handel gefragt und keine Schuldzuweisungen. Die Konferenz war nach den Blockaden von mehreren Lagern des Discounters Lidl veranlasst worden war.

Bauern vermissen konkrete Zusagen

Die Landwirte kritisieren, dass sie keine Zusagen für Hilfe in der aktuellen Krise und auch keine wirkliche Perspektive für die Zukunft aufgezeigt bekommen hätten. Die Atmosphäre sei aber zumindest konstruktiv und der Wille zum Dialog bei allen Beteiligten spürbar gewesen, teilten die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft und das Bündnis "Land schafft Verbindung" nach dem virtuellen Treffen mit.

