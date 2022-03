Neue Corona-Verordnung gilt ab Sonnabend - was ändert sich? Stand: 18.03.2022 17:35 Uhr Im Kampf gegen die Corona-Pandemie gilt ab Sonntag in Deutschland ein geändertes Infektionsschutzgesetz. Niedersachsen hat am Freitag im Zuge dessen seine neue Corona-Verordnung vorgestellt.

Nach Monaten mit breit angelegten Corona-Vorgaben wie Masken- und Testpflicht, Zuschauer-Obergrenzen und Zugangsregeln wie 2G und 3G gelten ab Sonntag bundesweit nur noch wenige allgemeine Auflagen.

Im Einzelnen sind dies:

Pflichten zum Tragen von FFP2-Masken oder medizinischen Masken in Einrichtungen für gefährdete Menschen wie Kliniken, Pflegeheimen und Praxen sowie in Gemeinschaftseinrichtungen etwa für Asylbewerber

Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr mit Bussen und Bahnen

Testpflichten in Einrichtungen für gefährdete Menschen wie Kliniken und Pflegeheimen sowie in Schulen und Kitas

Bundesweit bleiben soll die Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen.

Niedersachsen nutzt die Übergangsfrist

Niedersachsen nutzt die vom Bund beschlossene Übergangsfrist bis zum 2. April und hält an darüber hinausgehenden Beschränkungen wie angekündigt teilweise fest. Die Regelungen für Niedersachsen:

Die FFP2-Maskenpflicht in Geschäften bleibt bestehen

Die Kontaktbeschränkungen für private Zusammenkünfte entfallen ersatzlos

Fußballspiele und andere Großevents unterliegen keiner Zuschauer-Obergrenze. Voraussetzung dafür ist, dass alle Zuschauer gegen Corona geimpft oder von einer Infektion genesen sind (2G-Regel)

Für Veranstaltungen unter freiem Himmel entfallen künftig Abstands- und Maskenpflicht

Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen muss dagegen weiter eine FFP2-Maske getragen werden, ab 2.000 Teilnehmenden gelten außerdem Abstandsvorgaben. Nehmen an einer Veranstaltung nicht mehr als 2.000 Zuschauende teil, kann die 3G-Regel angewandt werden, so dass neben Geimpften und Genesenen auch negativ Getestete teilnehme können

In Kinos, Theatern, Zoos und Freizeitparks gelten in geschlossenen Räumen wie gehabt die 3G-Regel und die FFP2-Maskenpflicht bis zum Sitzplatz

Die 3G-Regel im Nahvderkehr entfällt. Das heißt: Auch ohne Impfung, Genesung oder Negativtest ist die Nutzung von Bus und Bahn wieder möglich. Während der Fahrt sowie an den Haltestellen müssen die Fahrgäste aber weiterhin eine FFP2-Maske tragen

In der Gastronomie gilt drinnen wie bisher die 3G-Zugangsbeschränkung. Draußen muss lediglich eine FFP2-Maske getragen werden, die am Sitzplatz abgenommen werden kann.

Für Clubs, Discos und Shisha-Bars gilt weiterhin 2G plus. Neu ist, dass die Masken hier nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts am Sitzplatz abgelegt werden können

In Hotels und Pensionen gilt weiter die 3G-Regel. Drinnen müssen in öffentlich zugänglichen Bereiche FFP2-Masken getragen werden, außer im Sitzen

Es bleibt für Schüler bei drei Tests pro Woche. Die Maskenpflicht für Grundschüler während des Unterrichts entfällt ab Montag

In Kitas wird die Testpflicht für betreute Kinder ab drei Jahren um zwei Wochen verlängert. Sie sieht vor, dass die Kinder oder enge Angehörige drei Tests pro Woche vorlegen müssen

Beim Friseur muss in Niedersachsen weiterhin eine FFP2-Maske getragen werden

Kritik von Weil an den Bundesvorgaben

Darüber hinaus können für regionale sogenannte Hotspots mit hohen Infektionszahlen weitergehende Beschränkungen beschlossen werden, wenn das Landesparlament "die konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage" feststellt. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Freitag massive Kritik an dem neuen Infektionsschutzgesetz geäußert. Der Bund nehme den Ländern die wichtigsten Instrumente im Kampf gegen Corona aus der Hand, sagte Weil in Hannover.

"Die Pandemie ist noch längst nicht zu Ende"

Weil appellierte an die Bundesregierung, den Ländern insbesondere mit Blick auf den Herbst mit einem vermuteten Anstieg der Infektionszahlen bald wieder mehr Möglichkeiten für weiterreichende Beschränkungen zu geben. Darüber müsse noch vor der Sommerpause ernsthaft gesprochen werden, sagte der SPD-Politiker am Freitag. Der jetzt beschlossene Rahmen sei im Herbst "mit Sicherheit nicht ausreichend". Weil mahnte: "Die Pandemie ist noch längst nicht zu Ende."

