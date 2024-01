Mutmaßliche Missbrauchsopfer gesucht: Verdächtige in Haft Stand: 17.01.2024 15:30 Uhr Marco Schinkel und Matthias Abel aus Hannover stehen im Verdacht, zwei minderjährige Brüder sexuell missbraucht zu haben. Die Polizei Münster sucht öffentlich nach ihnen.

von Mandy Sarti

Marco Schinkel und Matthias Abel wurden 2021 wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Seitdem sitzen sie in Haft. Der Ermittlungskommission "Rose", die den Missbrauchskomplex von Münster aufgedeckt hat, liegen nun neue Erkenntnisse vor. Demnach könnten beide Männer offenbar zwei weitere Jungs missbraucht haben. Dies geht aus Chatverläufen, die die Ermittlerinnen und Ermittler ausgewertet haben, hervor.

Hauptverdächtiger belastet Abel und Schinkel in weiteren Fällen

Konkret sollen Marco Schinkel und Matthias Abel von 2009 bis 2020 intensiven Kontakt zu einer Familie und deren beiden Söhnen, die damals circa neun und zwölf Jahre alt waren, aufgebaut haben. "Wir haben Hinweise darauf, dass sie die Kinder schwer sexuell missbraucht haben", sagt Andreas Osterhage von der Ermittlungskommission "Rose". Der Hauptverdächtige im Missbrauchskomplex von Münster habe dies angegeben. Außerdem habe er geschildert, Videos gesehen zu haben, die offenbar zeigen, wie Abel und Schinkel die beiden Kinder missbraucht haben.

Taten könnten im Umkreis von Hannover stattgefunden haben

"Wir glauben, dass die Kinder etwa eine bis eineinhalb Stunden südlich von Hannover gelebt haben, vielleicht sogar in den Raum Hessen hinein", sagt Osterhage. Genau könne der Ermittler dies aber nicht sagen. Die Familie ist der Polizei nicht bekannt. Deshalb greift sie nun zu diesem ungewöhnlichen Schritt und sucht mithilfe von Bildern der mutmaßlichen Täter nach den Opfern.

Offenbar gemeinsame Urlaube mit der Familie

"Wir wissen, dass beide Tatverdächtige eng familiär eingebunden waren", sagt Osterhage. Die beiden mutmaßlichen Täter sollen auf Familienfeiern anwesend gewesen sein und auch mit der Familie zusammen nach Dänemark und in die Niederlande gereist sein. Bei einigen Familienangehörigen soll dies offenbar Bedenken hervorgerufen haben. Wenige Monate vor der Festnahme soll einer der Beschuldigten einem der Opfer noch einen Gaming-Computer geschenkt haben. Das alles vermuten die Ermittlerinnen und Ermittler auf Basis der Chats und Aussagen anderer.

Mit diesen Infos sucht die Polizei nach den mutmaßlichen Tätern

Marco Schinkel ist 38 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er ist nach Angaben der Polizei adipös. Vor seiner Inhaftierung war er in der IT-Branche tätig und hat deshalb umfangreiche Kenntnisse in der Branche. Auch Matthias Abel hat IT-Kenntnisse. Der 33-Jährige hat beruflich allerdings Jugendliche betreut. Abel ist 1,91 Meter groß. Nach Angaben der Polizei hat er eine kräftige Statur und eine Stirnglatze.

Polizei hat ein Hinweistelefon eingerichtet

Wer Hinweise zu den Personalien und dem Wohnort der gesuchten Personen oder deren Angehörigen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Münster unter der Telefonnummer (0251) 275 40 00 oder bei einer Polizeiwache zu melden.

Anwälte der Tatverdächtigen äußern Bedenken

Abels Strafverteidiger, André Bohn, hat Bedenken, ob die Öffentlichkeitsfahndung in dieser Form verhältnismäßig ist. Dem NDR Niedersachsen sagte er außerdem: "Es ist nach wie vor nicht sicher, ob weitere Taten stattgefunden haben." Michael Tusch war im Prozess Strafverteidiger von Schinkel, vertritt ihn heute aber nicht mehr. Er sagt, er habe Interesse an einer Aufklärung, warnt aber auch: "Es kann schwerwiegende Konsequenzen für einen Inhaftierten in einer Justizvollzugsanstalt haben, wenn Bilder und Klarnamen veröffentlicht wurden."

Mehr als 60 Täter und Tatverdächtige werden Missbrauchskomplex zugerechnet

Der Missbrauchskomplex von Münster wurde 2020 bekannt. Dabei handelt es sich um ein bundesweites Netzwerk, dem die Ermittlerinnen und Ermittler inzwischen rund 60 Täter und Tatverdächtige aus Deutschland, Österreich, Portugal und Frankreich zurechnen. Der größte Teil sitzt in Haft. In Deutschland wurden 40 Kinder ermittelt, die missbraucht wurden.

