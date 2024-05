White Sands Festival Norderney erwartet Tausende Besucher Stand: 17.05.2024 16:06 Uhr Rund 40.000 Besucherinnen und Besucher werden dieses Jahr auf dem White Sands Festival auf Norderney erwartet. Der große Ansturm stellt allerdings Herausforderungen für den Fährverkehr dar.

Die ostfriesische Insel wird auch in diesem Jahr wieder zu einem Anlaufpunkt für Musikfans, Beachvolleyballer, Surfer und Partygäste. Das Programm des Festivals bietet neben unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten auch DJs und Musiker, die auf dem Gelände am Strand auftreten. Das sonnige Wetter biete optimale Bedingungen für die Open-Air Veranstaltung, so Festivalsprecher Sven Frese.

Neue Tribüne für das Beachvolleyball-Turnier

Auch dieses Jahr steht der hochrangig besetzte Beachvolleyball Cup Norderney im Mittelpunkt des Sportprogramms. Das Gewinner-Team kann sich neben 10.000 Euro Preisgeld auch die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft sichern. Für das sportliche Event wurde eine Tribüne mit 3.000 Zuschauerplätzen an der Strandpromenade aufgebaut. Neben Beachvolleyball ist laut dem Veranstalter dieses Jahr auch ein viertägiges Windsurf-Camp geplant, an dem sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene teilnehmen können.

Volle Fähren zwischen Norddeich und Norderney

Der Fährverkehr stellt sich auf eine große Anreisewelle am Freitag und Samstag ein. Nach Angaben des niedersächsischen Hafenbetreibers NPorts verbucht die Insel jährlich über Pfingsten den größten Ansturm von Besucherinnen und Besuchern. Der Fähranleger 1 auf Norderney ist eigentlich momentan wegen Bauarbeiten geschlossen. Aufgrund des Festivals soll er über das Pfingstwochenende aber wieder geöffnet werden. Allein am Freitag soll es laut der Reederei Norden-Frisia mehr als zwanzig Fährabfahrten von Norddeich zur Insel Norderney geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.05.2024 | 12:00 Uhr