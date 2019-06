Stand: 02.06.2019 17:00 Uhr

Milliarden fehlen für Schulsanierungen von Lars Ohlenburg

Immer wenn es regnet, holt Schulleiterin Kerstin Prietzel das Planschbecken aus der Abstellkammer. Das Dach des Otto-Hahn Gymnasiums in Springe (Region Hannover) ist schon lange undicht. Immer wieder strömt Wasser durch die Decke. Manchmal auch, weil die alten Wasserleitungen den Geist aufgeben. Seit Eimer zum Auffangen des Wassers nicht mehr ausreichten, hat Prietzel das Planschbecken angeschafft. Doch die Wassereinbrüche sind nur ein Teil des Problems. Schimmel, Wasserflecken, undichte Fenster, kaputte Lampen und Stolperfallen auf dem Gang gibt es obendrein. Auf 50 Seiten haben Kerstin Prietzel und ihr Kollegium alle Mängel aufgelistet und dem Bürgermeister der Stadt Springe übergeben.

Wie sieht es landesweit in den Schulen aus? In unserer Tabelle finden Sie die Einzelheiten auf vier Seiten im Überblick zum Durchklicken - von 400 abgefragten Kommunen haben 110 auf eine NDR Anfrage geantwortet.

Landesweit fehlen Milliarden

Das Otto-Hahn Gymnasium steht exemplarisch für den Zustand vieler Schulen in Niedersachsen. Das NDR Fernsehmagazin Hallo Niedersachsen hat bei den mehr als 400 Kommunen und Gemeinden, die Träger einer Schule in Niedersachsen sind, nachgefragt, wie es um die Schulgebäude steht. Rund 110 Schulträger - sie sind verantwortlich für 737 Schulen - haben geantwortet: 471 Schulen, also rund 60 Prozent, sind sanierungsbedürftig. Ungefähr 1,4 Milliarden Euro müssten alleine diese Schulträger bereitstellen, um ihre Gebäude zu sanieren.

Videos 00:15 Wenn es in der Schule von der Decke tropft An Niedersachsens Schulen herrscht Sanierungsstau. Dieses Handy-Video ist im Otto-Hahn-Gymnasium Springe entstanden. Dort hatte es im Februar 2019 einen Wasserschaden gegeben. Video (00:15 min)

Am meisten müsste Region Hannover investieren

Hochgerechnet auf alle 2.775 Schulen in Niedersachsen wären das fünf Milliarden Euro für Sanierungen. Geld, das die Kommunen in ihre Schulen investieren müssten, denn sie sind verantwortlich für die bauliche Unterhaltung der Gebäude. Landesweit am meisten hätte die Region Hannover zu investieren: 11,6 Millionen Euro müsste die Region pro Schule in die Hand nehmen - und sie ist Trägerin von insgesamt 32 Schulen. Im Landkreis Lüchow-Dannenberg müssen alle acht Schulen für jeweils 8,5 Millionen Euro saniert werden und in Gehrden (Region Hannover) fehlen 7,8 Millionen Euro pro Schule.

Kommunen: "Kein finanzieller Spielraum"

Die Kommunen seien mit der Sanierung der Schulgebäude überfordert, sagt Marco Trips vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund (NSGB). Steigende Sozialausgaben ließen ihnen keinen finanziellen Spielraum. Ein Beispiel dafür: Die Finanzierung der Kita-Beitragsfreiheit. Laut NSGB fehlen den Kommunen dadurch jährlich fast 1,5 Milliarden Euro. Geld, das nicht mehr in die bauliche Unterhaltung gesteckt werden könne, so Trips. Er sieht das Land und den Bund in der Verantwortung, Geld bereitzustellen. Auf die im Koalitionsvertrag von SPD und CDU zugesicherte Milliarde für Schulsanierungen warten die Kommunen Trips zufolge nämlich noch immer.

Was ist Bildung wert?

Der Schulbetrieb ist überall gesichert, heißt es weiter vom NSGB. Springes Bürgermeister Christian Springfeld (FDP) hingegen sieht diese Aussage kritisch. Natürlich könne eine Schule genutzt werden, in die es hineinregnet, aber es vermittele ein falsches Bild davon, welchen Stellenwert Bildung in Deutschland habe. Springfeld plant zurzeit einen Neubau für das Otto-Hahn Gymnasium. Dafür würde sich die Stadt Springe aber massiv verschulden müssen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 02.06.2019 | 19:30 Uhr