Lkw-Branche klagt über zunehmenden Mangel an Fahrern Stand: 21.10.2022 09:36 Uhr Bundesweit klagt die Logistik-Branche über einen zunehmenden Fachkräftemangel. Auch in Niedersachsen spitzt sich die Situation offenbar zu.

Der Mangel an Lkw-Fahrern sei katastrophal, sagt Christian Richter vom Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN). Nach seinen Schätzungen fehlen in Niedersachsen bis zu 10.000 Fahrerinnen und Fahrer.

VIDEO: Gegen den Fachkräftemangel: Lkw-Führerschein mit 17? (19.05.2022) (3 Min)

Dreckige Toiletten und schlechtes Image

Laut Richter kommen für den Mangel an Fachkräften im Bereich der Logistik und Speditionen viele Faktoren zusammen. Ein Grund sei die wenig attraktive Bezahlung, so der GVN-Geschäftsführer. Abschreckend für den Nachwuchs seien auch nicht ausreichend gepflegte Sanitäranlagen an den Autobahnen. Zudem habe auch das Image des Kraftfahrers wieder an Charme verloren: Galten die Fahrer zu Beginn der Corona-Pandemie noch als Helden, würden sie nun wieder mehr als Störenfriede auf der Straße wahrgenommen, so Richter.

Weitere Informationen Tarif: Einkommen im Speditions- und Logistikgewerbe steigen Arbeitgeber und Gewerkschaft ver.di haben sich geeinigt: Die Beschäftigten erhalten mehr als zehn Prozent mehr Geld. (15.12.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.10.2022 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr