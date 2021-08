Niedersachsen plant Corona-Impfungen an Schulen Stand: 13.08.2021 13:21 Uhr Nach den Sommerferien sollen die 12- bis 17-jährigen Schüler ein Angebot bekommen, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums. Die Details für die Impf-Aktionen an Schulen stehen noch nicht fest.

Offen ist auch, ob schon zum Start des neuen Schuljahrs am 2. September die ersten Impfungen verabreicht werden können. Sprecher Sebastian Schumacher sagte dem NDR Niedersachsen, es gebe eine große Sympathie für die Idee, Schüler zu impfen. "Wir arbeiten daran, dass es ein Angebot geben wird", sagte Schumacher wörtlich. Es liefen Gespräche mit den Kommunen, bei denen es zum Beispiel um die Frage gehe, ob mobile Impfteams in die Schulen kommen oder die Aktionen anders organisiert werden und auch an welchen Schulformen geimpft werden soll.

Noch keine Empfehlung der Stiko für Impfungen von Jugendlichen

In Niedersachsen sind bereits rund 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren erstgeimpft - und das obwohl, die Ständige Impfkommission (Stiko) das Impfen von Kindern nicht ausdrücklich empfiehlt. Voraussichtlich Ende nächster Woche will sich die Stiko erneut zum Impfen von Kindern und Jugendlichen äußern.

