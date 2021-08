Länder beschließen Impf-Maßnahmen für Junge und Alte Stand: 02.08.2021 21:10 Uhr Am Montag sind die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister des Bundes und der Länder zusammengekommen. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens ist zufrieden mit den Ergebnissen.

"Wir haben zwei wesentliche Beschlüsse heute gefasst: Zum einen haben sich die Länder noch einmal darauf verständigt, dass jetzt überall Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahre geimpft werden sollen", sagte die SPD-Politikerin gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Das Land sei seit Juli dabei, dieser Altersgruppe ein Impfangebot zu machen. "Ich freue mich, dass das alle Länder jetzt auch machen", so Behrens.

Auffrischungsimpfungen für Senioren im Herbst

Außerdem steigen die Bundesländer im Herbst in die Auffrischungsimpfungen ein. "Da geht es darum, die vulnerablen Gruppen - also unsere Bewohnerinnen und Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen - mit einer dritten Impfung zu versehen", sagte Behrens. Niedersachsen befinde sich bereits in der Vorbereitung darauf.

