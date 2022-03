Kriminalstatistik: Weniger Einbrüche, mehr Cyber-Kriminelle Stand: 17.03.2022 14:26 Uhr Die Zahl der Einbrüche ist in Niedersachsen im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die am Donnerstag in Hannover vorgestellt wurde.

Demnach hat die Polizei landesweit im Jahr 2021 knapp 5.200 Einbrüche erfasst. Vor Corona lagen die Höchststände mit etwa 16.500 mehr als dreimal so hoch. Die Pandemie gilt als ein Grund für die Entwicklung: Weil viele Menschen zu Hause waren - entweder im Homeoffice oder weil sie Kinder betreut haben - hatten es Einbrecher schwieriger. Außerdem schauten die Menschen genauer hin, was um sie rum passiert, hieß es. Zudem hätten Eigentümer in sicherere Fenster und Türen investiert: Etwa jeder zweite Einbruch scheitert beim Versuch.

Gesamtzahl der Straftaten auf Rekordtief

Auch bei den Straftaten insgesamt lässt sich ein Corona-Effekt erkennen. Etwa 472.000 Fälle wurden in der Kriminalstatistik für das vergangene Jahr registriert. So wenige Straftaten gab es seit Beginn der Statistik im Jahr 1990 noch nie. 2020 hatte der Wert erstmals unter 500.000 gelegen. "Wir leben in einem äußerst sicheren Bundesland", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD).

Täter häufiger im Internet unterwegs

Einen Anstieg verzeichnet die Polizei allerdings für den Bereich Cybercrime, also Online-Kriminalität. Im Jahr 2021 wurden mehr als 45.000 solcher Fälle registriert - fünf Prozent mehr als im Jahr davor. Besonders stark kletterten die Fallzahlen demnach im Zusammenhang mit der Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern, Bedrohungen, Betrugsdelikten und Beleidigungen. "Das ist abstoßend, welche Abgründe es hier gibt und was hier passiert", sagte Pistorius. Im Bereich der Kinder- und Jugendpornografie gebe es nun bessere technische Möglichkeiten, Täter zu identifizieren.

