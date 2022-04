Kommunen lehnen Lebensmittelgutscheine für Geflüchtete ab Stand: 14.04.2022 10:41 Uhr Sollen Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine Lebensmittelgutscheine bekommen? Das hatten die Tafeln vorgeschlagen, um die Grundversorgung der Menschen zu sichern. Bei den Kommunen stößt das auf Skepsis.

Die Tafeln in Niedersachsen und Bremen hatten die Ausgabe von Gutscheinen für den Lebensmittelkauf als vorübergehende Lösung angeregt, damit sich Geflüchtete mit Grundnahrungsmitteln versorgen können. Doch der Städte- und Gemeindebund lehnt das ab. In den Sozialleistungen, die Geflüchtete nach ihrer Ankunft und Anmeldung bei den Sozialämtern beantragen und erhalten können, sei der Kauf von Lebensmitteln bereits anteilig vorgesehen. Gutscheine könnten als eine Art Bevormundung verstanden werden, hieß es. Und für die Vergabe weiterer Leistungen fehle die Rechtsgrundlage, teilte der kommunale Spitzenverband mit.

Tafeln: "Wir sind nicht für die Grundversorgung da"

Die 106 Tafeln, die gespendete Lebensmittel in Niedersachsen und Bremen an Bedürftige verteilen, erleben derzeit einen so großen Andrang, dass einige von ihnen neue Kundinnen und Kunden nicht mehr annehmen können. "Wir als Tafeln sind nicht dazu da, die Grundversorgung abzudecken", sagte kürzlich Uwe Lampe, der Landesvorsitzende der Tafeln. "Wir decken nur das ab, was oben drauf kommt". Lebensmittelgutscheine würden seiner Ansicht nach helfen. Dann wäre "der Druck geringer, dass die Menschen alle zu uns kommen".

Ukraine-Geflüchtete müssen schnell registriert werden

Dass sich die Lage der Tafeln verschärft, könnte auch daran liegen, dass ein Teil der Geflüchteten noch nicht registriert ist und daher auch keinen Anspruch auf Sozialleistungen hat. "Möglicherweise sind die Tafeln dann ein erster Anlaufpunkt", so der Städte- und Gemeindebund. Daher sei es wichtig, die Menschen schnell zu erfassen.

