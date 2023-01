Kaum Schäden durch Sturmtief "Frederic" - nun wird es kälter Stand: 16.01.2023 07:53 Uhr Sturmtief "Frederic" ist am Sonntag über den Norden gezogen. Meist blieb es bei kleineren Schäden. Nun ändert sich die Wetterlage - es wird zunehmend kälter.

Bereits für die kommende Nacht werden etwa in Niedersachsen Temperaturen um den Gefrierpunkt erwartet. Die Niederschläge gehen in Schneeregen über, der Schnee soll aber nicht liegen bleiben. Ab Dienstagmittag sollen Regen und Schneeregen weniger werden. Während in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein weiter Niederschläge möglich sind, soll es in Teilen Niedersachsens voraussichtlich bis zum Ende der Woche trocken bleiben.

Kurzzeitig Sturmflutwarnung an der Küste

Ausläufer des Sturmtiefs hatten am Sonntag den Norden erreicht. Besonders an der Küste und auf den schleswig-holsteinischen Inseln hatte es tagsüber immer wieder orkanartige Böen gegeben. Dort wurden an den Stationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mehrfach Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde gemessen. Deswegen galt auch über Stunden eine Unwetterwarnung. Für die Nordseeküste galt am Sonntag kurzzeitig eine Sturmflutwarnung - diese wurde am Abend wieder aufgehoben.

Gelöste Dachteile, umgekippte Bäume

Für Polizei und Feuerwehren im Norden brachte der Sturm viele, überwiegend kleinere Einsätze, darunter gelöste Dachteile und umgekippte Bäume. Allein in Schleswig-Holstein rückten die Helfer etwa 115 Mal aus. Auf Sylt beschädigte der Sturm am Sonntagmorgen das Dach einer Tankstelle nahe dem Shuttle-Terminal.

Glätteunfälle auf A29 und A23

Nach einem Hagelschauer auf der Autobahn 29 im Landkreis Oldenburg wurden am Sonntag fünf Menschen bei einem Unfall zum Teil schwer verletzt. Der Hagel habe laut Polizei extreme Straßenglätte auf der Fahrbahn zwischen Wardenburg und Großenkneten verursacht und vermutlich den Unfall mit vier Fahrzeugen ausgelöst. Glätte war auch Ursache für eine Unfallserie auf der A23 in Schleswig-Holstein, bei der zwei Menschen leicht verletzt wurden. Zwischen Schafstedt und Albersdorf sowie Itzehoe-Süd und Lägerdorf war es laut Leitstelle am Sonntag zu acht Unfällen mit 13 beteiligten Autos gekommen.

Rund 30 Einsätze in Hamburg, Bäume auf Bahnstrecken in SH

Ansonsten hatten Polizei und Feuerwehr in den Ländern aber nur mit vergleichsweise kleineren Einsätzen zu tun, zum Beispiel mit herumfliegenden Mülltonnen und Büschen sowie herabgestürzten Ästen und Bäumen. In Hamburg zählte die Polizei rund 30 Einsätze. Zwischen Jübek und Husum sowie zwischen Kiel und Flensburg waren zudem Bäume auf Bahnstrecken gestürzt. Deshalb fielen einige Züge aus oder verspäteten sich.

Störungen im Fährverkehr

Wegen des Unwetters wurden am Nachmittag die Fährverbindungen zwischen Neuharlingersiel und Spiekeroog vorgezogen, der Frisia-Inselexpress nach Norderney und Juist fiel aus - die Inselfähren pendelten weiter. An der Ostseeküste, wo ebenfalls stürmisches Wetter herrschte, hatte die Reederei Scandlines für den Nachmittag Fahrten zwischen Rostock und Dänemark abgesagt. Im Harz blieben am Sonntag unter anderem am Wurmberg in Braunlage, am Matthias-Schmidt-Berg in St. Andreasberg und am Bocksberg in Hahnenklee die Lifte und Seilbahnen geschlossen. Am Nachmittag sind hier erneut starke bis stürmische Böen, im Oberharz Sturmböen möglich.

