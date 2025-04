Stand: 30.04.2025 12:24 Uhr ICE nach Hannover: Unbekannte werfen Steine auf fahrenden Zug

Unbekannte haben einen ICE, der auf dem Weg nach Hannover war, mit Schottersteinen beworfen. Der Zug hatte in der Nacht zu Mittwoch gerade den Bahnhof in Hamm (Nordrhein-Westfalen) verlassen, als die Steine die Fensterscheiben trafen, wie die Polizei mitteilte. Vier Fenster wurden den Angaben zufolge getroffen. Dabei sei aber jeweils nur die äußere Scheibe der Mehrfachverglasung beschädigt worden, hieß es. Die Zugfahrt endete nach Angaben der Bahn aus Sicherheitsgründen trotzdem in Bielefeld. Dort mussten laut einer Sprecherin etwa 50 Fahrgäste in Busse umsteigen, um weiter nach Hannover zu fahren. Die Bundespolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Personen an der Bahnstrecke gesehen haben, um Hinweise.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover