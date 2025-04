Stand: 30.04.2025 10:00 Uhr Unfall in Esterwegen: Zwei Männer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall in Esterwegen (Landkreis Emsland) sind zwei Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei übersah ein 57-Jähriger am Dienstagabend beim Abbiegen ein heranfahrendes Auto. Beide Fahrzeuge stießen den Angaben zufolge frontal zusammen. Der 57-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 21-jährige Fahrer des anderen Autos kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik, so die Polizei. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 20.000 Euro. Rund 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei waren den Angaben zufolge vor Ort. Die Heidbrücker Straße war nach dem Unfall bis 22 Uhr voll gesperrt.

VIDEO: Esterwegen: Zwei Menschen nach Unfall in Lebensgefahr (1 Min)

