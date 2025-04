Stand: 30.04.2025 07:51 Uhr A7 bei Hildesheim: Transporter kollidiert mit Sattelzug

Ein Unfall auf der A7 hat am Dienstagnachmittag für lange Staus in und um Hildesheim gesorgt. Eine 26-Jährige fuhr mit einem Transporter auf die Autobahn auf. Dabei kollidierte sie mit einem Sattelzug, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde den Angaben zufolge leicht verletzt, ihr Transporter komplett zerstört. Der Sattelzug fuhr laut Polizei zunächst bis zur Hildesheimer Börde weiter. Dabei verlor er Kühlmittel, hieß es. Auch Trümmerteile der Fahrzeuge waren den Angaben zufolge nach dem Unfall auf der Fahrbahn verteilt. Die A7 in Richtung Kassel musste wegen der Aufräumarbeiten vorübergehend gesperrt werden. Dadurch entstand laut Polizei ein Stau von bis zu zehn Kilometern. Auch die Innenstadt von Hildesheim und die umliegenden Bundes- und Landesstraßen waren betroffen, hieß es. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.04.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim